「痂皮落才解隔」 染猴痘關到崩潰

「到底還要隔離多久？被關在醫院兩三個星期，這非常不合理！」二十多歲黃先生為境外移入猴痘個案，在接受本報獨家專訪時氣憤地說，確診初期淋巴結明顯腫脹、發燒，現已無任何不適，但仍須等到皮膚黑色痂皮全數脫落才能出院，簡直損害人權。

我國自去年六月二十三日將猴痘列為第二類法定傳染病，過去一個月內累積十例本土個案，連同境外移入案例，已有十六人確診，均為男性，依照治療指引，須等到痂皮掉落，才能解除隔離。

黃先生表示，自身為猴痘高風險群族，關注疫情發展，三月一日出現兩例、互無關聯的猴痘本土個案，他擔心染疫，旋即購買機票，隔天飛往澳洲接種疫苗。三月三日打了疫苗，三月七日返台當天早上恥骨附近冒出三、四顆痘子，但稍晚搭機返台，未在當地就診。

三月八日回到台灣，黃先生立即至新北市三重一家皮膚科診所就醫，醫師研判為皰疹，但他擦藥後局部腫脹，因而尋求馬偕感染科醫師協助，醫師一開始也認為皰疹，但他擔心這是施打疫苗後的副作用，主動要求檢驗猴痘，不料卻引發了一場噩夢。

仍在住院的黃先生抱怨，當時醫師只說「驗了可能要通報」，卻未提及必須隔離，結果他人還到醫院大廳排隊領藥，就接到北市衛生局、疾管署「連環叩」，要他立即返回診間，準備住院隔離。

黃先生認為，冒疹及發燒，這應是猴痘疫苗所引發免疫反應，但馬偕只做了喉頭採樣，並未抽血，觀察抗體；最讓人難以忍受的是「宛如沒有止境的隔離」，已無不適症狀，但卡在疹痘仍有痂皮、中間凹陷之處尚未癒合，就無法出院，這相當不合理，且違反人權。

這會是疫苗引發免疫反應？台大雲林分院副院長、感染科主治醫師洪健清及疾管署副署長羅一鈞均反駁這個論點，因為猴痘疫苗不會複製病毒，且依照個案所陳述的時間點及臨床表徵，可以肯定的是因感染所造成病毒複製。

至於「痂皮掉落後，才能解隔離」，感染科醫師吳怡慧表示，猴痘和水痘有著一樣傳染方式，如水泡太大或破掉後，仍有痂皮時，仍具有一定傳染力，恐散播至空氣中，傳給別人。

馬偕表示，當天感染科醫師認為該個案症狀為非典型，但無法排除可能性，加上病人屬於高風險族群，為此加驗猴痘，並依規定通報，處理過程，並無不當。

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