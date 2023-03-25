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今本土+105、新制後首例境外移入重症！70多歲男打5劑 返台當天呼吸窘迫送ICU

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新制後首例！ 70多歲男打5劑 美返台當天「呼吸窘迫」ICU搶救

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
輕症免隔離3月20日上路後，首見境外移入重症個案，為一名70多歲男性，因呼吸喘至急診就醫，因雙側肺炎合併呼吸窘迫，收治加護病房治療中。示意圖。本報資料照片
輕症免隔離3月20日上路後，首見境外移入重症個案，為一名70多歲男性，因呼吸喘至急診就醫，因雙側肺炎合併呼吸窘迫，收治加護病房治療中。示意圖。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心今公布，昨天新增COVID-19（併發症）確定病例106例，分別為105例本土及1例境外移入。 COVID-19確診個案中新增25例死亡，其中1例境外移入，為70多歲男性，自美國返台後，當日因呼吸喘送急診，入住加護病房治療，也是自3月20日起實施輕症免隔離新制後，首例境外移入重症個案。

指揮中心發言人羅一鈞表示，該名70多歲本國籍男性，本身有高血壓、心臟病史，曾施打過5劑疫苗，最後一劑是去年10月施打，3月23日自美國入境台灣，入境當日因發燒、呼吸喘到急診，檢查有雙側肺炎合併呼吸窘迫，新冠PCR檢測陽性確診，收住加護病房，插管使用呼吸器，及使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。

3月24日當日COVID-19疫苗接種1萬7976人次，截至目前為止累計接種6757萬7192人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑89%、追加劑接種率76.6%，第二次追加劑接種率24.2%，其中65歲以上第二次追加劑接種率47.4%。羅一鈞呼籲，今年仍未接種次世代疫苗者，尤其65歲以上長者，請把握「疫苗加一」活動期間儘速接種。

新冠肺炎 COVID-19

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