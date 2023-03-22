陳秀熙：防範共病死亡及長新冠 疫苗具另類效益

台大公衛學院教授陳秀熙今天表示，國際COVID-19疫苗接種停滯，越來越多人選擇不打。但學界發現，疫苗除可增加免疫保護力外，對共病死亡及長新冠保護，仍具另類效益。

陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析國際COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨勢。他提到，隨著COVID-19逐漸「流感化」，各國人民對疫苗接種都有所疏忽，目前全球追加劑累積施打率停滯在34%上下，進入「平原期」。

陳秀熙認為，脆弱族群及有機會接觸年長者的民眾，仍應考慮接種疫苗。他提到，COVID-19造成的死亡，包括重症導致的直接死亡，以及感染後引發合併症的共病死亡。研究發現，疫苗對降低共病死亡的效益，全年齡層為47%，對65歲以上高齡族群，效益更高達71%。

疫情期間醫療能量不足，也會導致無症狀或未感染者的間接死亡。研究團隊推估，COVID-19疫苗降低間接死亡的效益為41%。

另外，感染COVID-19後可能衍生慢性後遺症，也就是長新冠（Long COVID）。陳秀熙引述國際研究指出，接種基礎劑疫苗可降低51%的長新冠風險，而追加劑更可減低70%的長新冠風險。研究顯示，長新冠患者發生肺栓塞、心律不整、缺血性中風等疾病的風險，都較未感染族群高出許多，值得留意。

陳秀熙表示，「後疫情時代」經濟逐漸復甦，各國政府都關注弱勢族群重返職場議題，建議透過精準疫苗施打，防止後續因失能導致的失業與經濟困頓風險。

udn討論區