新冠輕症免通報昨上路 確診數大降 本土+112

昨天確診者免隔離、免通報新制上路，符合新定義的新增確診病例一口氣從上千例掉到112例，境外移入個案也歸零：另新增死亡20例。指揮中心發言人羅一鈞表示，個案數和過去一個月平均的中重症個案數相當，接下來對於疫情也可透過住宿機構陽性率、口服抗病毒藥物開立數量掌握。

羅一鈞表示，另有舊制補通報個案2668例，分別為2601例本土病例及67例境外移入。近30日(2月19日至3月20日)累計公布3571例中重症，平均每日約119例，範圍落在13至236例。昨天新制上路，符合新定義的個案反映在今天通報的數字上，與過去一個月平均的中重症個案數相當。

但羅一鈞表示，數字仍可能浮動，可能因為個案是3月20日前已住院至昨天才通報，導致估計偏高；也有可能因為醫院還在熟悉新的病例定義，因此尚未通報而導致低估。不過從住宿式機構陽性率從原本0.7％上周降到0.5％，也可佐證社區疫情正在降溫當中。

羅一鈞說，儘管現在輕症確診者已免通報，但指揮中心除了觀察中重症趨勢外，也可參考機構陽性率、口服抗病毒藥物開立的情況，來研判疫情起伏趨勢。 羅一鈞表示，數字仍可能浮動，可能因為個案是3月20日前已住院至昨天才通報，導致估計偏高；也有可能因為醫院還在熟悉新的病例定義，因此尚未通報而導致低估。圖／指揮中心提供

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