聽新聞
test
0:00 / 0:00
新冠輕症免通報昨上路 確診數大降 本土+112
昨天確診者免隔離、免通報新制上路，符合新定義的新增確診病例一口氣從上千例掉到112例，境外移入個案也歸零：另新增死亡20例。指揮中心發言人羅一鈞表示，個案數和過去一個月平均的中重症個案數相當，接下來對於疫情也可透過住宿機構陽性率、口服抗病毒藥物開立數量掌握。
羅一鈞表示，另有舊制補通報個案2668例，分別為2601例本土病例及67例境外移入。近30日(2月19日至3月20日)累計公布3571例中重症，平均每日約119例，範圍落在13至236例。昨天新制上路，符合新定義的個案反映在今天通報的數字上，與過去一個月平均的中重症個案數相當。
但羅一鈞表示，數字仍可能浮動，可能因為個案是3月20日前已住院至昨天才通報，導致估計偏高；也有可能因為醫院還在熟悉新的病例定義，因此尚未通報而導致低估。不過從住宿式機構陽性率從原本0.7％上周降到0.5％，也可佐證社區疫情正在降溫當中。
羅一鈞說，儘管現在輕症確診者已免通報，但指揮中心除了觀察中重症趨勢外，也可參考機構陽性率、口服抗病毒藥物開立的情況，來研判疫情起伏趨勢。
疫情快報
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【整理包】口罩解禁2月20日上路！2類場所強制戴、校園延後放寬 新制7QA一次掌握
▪【整理包】各國新冠「降級」有何影響？中美日韓入境新規一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言