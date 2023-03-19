3月20日起輕症免隔離0+n上路 8項QA一次看

中央社／ 台北19日電
全台3月20日進行大規模防疫鬆綁，輕症、無症狀確診者可免通報、隔離。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
全台3月20日進行大規模防疫鬆綁，輕症、無症狀確診者可免通報、隔離。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

COVID-19輕症強制隔離將走入歷史，20日起取消輕症隔離等防疫措施。中央社整理8項情境QA，檢驗陽性的師生及醫護人員能否正常上班上課、染疫民眾如何看病領藥等，一次掌握。

Q：確診進行0+n自主健康管理期間真的可以外出嗎？

A：n為10天，建議有症狀時在家休息，避免非必要外出，無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出，並配合自主健康管理至快篩陰性，或發病/採檢陽性滿10天，外出時請全程佩戴口罩。

Q：我是一般勞工，雇主可以要求快篩陽性休假嗎？

A：雇主不可要求勞工不出勤、必須快篩陰性才能返回工作場所，若雇主片面要求勞工不要出勤，因屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資；快篩陽性的勞工請病假，自篩檢陽性日及次日起5日內，雇主不得扣發全勤獎金。

Q：我是學生，確診可以去學校上課嗎？

A：建議師生在確診的0日及次日起5日內，在家自主健康管理，不要到校上課，持快篩陽性證明，可請病假，不列入學生出缺席紀錄、不列老師入學年度病假日數計算及成績考核，如果快篩陰性，可提早解除自主健康管理。

Q：我是醫護，確診可以去醫院上班嗎？

A：確診輕症醫護建議居家休養，由機構訂定支持性給假政策。症狀緩解且1次家用快篩陰性者，可提前返回工作；如篩檢為陽性者，經醫療照護機構評估須返回工作，建議調整工作內容，或以照護確診病人為原則。

Q：0+n確診看病還是使用視訊看診嗎？

A：都會區的確診視訊診療將自3月20日起退場，視訊門診回歸「通訊診察治療辦法」，非偏鄉地區快篩陽性的民眾就要至實體診所看病，20日之後只剩下山地、離島等偏遠地區才會有視訊門診。

Q：我是重症高風險族群，0+n輕症免隔離期間還能領取口服抗病毒藥物嗎？

A：民眾自行快篩陽性後，符合重症風險因子藥物適用條件者，如65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等，可由診療醫師開立口服抗病毒藥物處方，至全國約2700餘家口服抗病毒藥物合約機構領用藥物治療。

Q：0+n輕症免隔離實施後還有公費清冠一號能使用嗎？

A：中醫師針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢驗陽性且符合公費適用條件，如具重症風險因子、中醫急迫病勢的就診民眾，在病歷記載檢驗陽性結果及適應症，就可以開立。

Q：0+n輕症免隔離，如何觀察幼童健康狀況？

A：家中兒童快篩陽性後，發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續或活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，家長應儘速帶往就醫。

若出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，請立即送醫治療。

新冠肺炎 COVID-19

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