快訊

曾經風靡的「模擬城市」遊戲：人人都想當市長的都市擴張夢？

海軍接連掉槍 邱國正震怒：會辦很多人 「掉腦袋」沒有話講

星宇航空2月股價如坐雲霄飛車 高階主管賣出329張「公司不會干涉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕症免隔離新制下周上路 大人、小孩出現「這些症狀」儘速就醫

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
羅一鈞提醒，免隔離新制上路後，民眾可能仍有輕症轉重症的風險，應注意是否有警示症狀，儘速就醫。記者楊雅棠／攝影
羅一鈞提醒，免隔離新制上路後，民眾可能仍有輕症轉重症的風險，應注意是否有警示症狀，儘速就醫。記者楊雅棠／攝影

下周一起新冠肺炎輕症確診者就可正式免隔離，但民眾可能仍有輕症轉重症的風險。指揮中心發言人羅一鈞表示，不論大人小孩，如出現重症的警示症狀，包括喘、呼吸困難、意識不清等，應儘速就醫。

羅一鈞表示，大部分新冠肺炎確診者症狀輕微，休養後即可自行康復，但部分有較高重症風險的病人，務必觀察自身症狀變化。

若兒童出現以下5種症狀，包括抽搐、嗜睡或意識改變、呼吸困難或胸凹、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁或冒冷汗，家長或親友應儘速送醫。

若成人出現以下7種症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發紫、在沒有發燒情況下心跳大於每分鐘100次、無法進食或喝水以及服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少，都可能是轉為重症的前兆，也務必儘速就醫。

下周起台灣社會將向常態生活邁進一大步，但台大公衛教授陳秀熙則提醒應持續觀察兩指標，包括超額死亡是否趨近於零，以及新冠重症率和住院率都降低到與疫情前的流感相同；但兩個指標都還沒達到。

對此，羅一鈞也表示，將持續「疫苗加一」的活動，希望能進一步提升疫苗覆蓋率，另外輕症免通報、隔離新制上路後，也會持續提供公費抗病毒藥物給重症高風險的民眾，以減少重症和住院率。

免隔離新制上路後，民眾可能仍有輕症轉重症的風險，應注意是否有警示症狀，儘速就醫。圖／指揮中心提供
免隔離新制上路後，民眾可能仍有輕症轉重症的風險，應注意是否有警示症狀，儘速就醫。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

增購1萬劑猴痘疫苗何時到貨？ 羅一鈞：仍在洽談中

本土+8869例 疫情恐因保單快到期升溫？羅一鈞：可能出現波動

連3天跌破萬例 本土+8444 估未來1周不超過9千例

再添一例猴痘本土個案 首波疫苗接種在六都

相關新聞

輕症免隔離新制下周上路 大人、小孩出現「這些症狀」儘速就醫

下周一起新冠肺炎輕症確診者就可正式免隔離，但民眾可能仍有輕症轉重症的風險。指揮中心發言人羅一鈞表示，不論大人小孩，如出現...

雲林驚爆1例猴痘個案 衛生局緊急隔離

雲林縣爆發首例猴痘個案，衛生局表示，確診者在雲林租屋居住，3月初開始出現類似感冒症狀曾自行到診所就醫，後至醫院感染科求診...

連七天低於萬例 本土+9980 免隔新制上路前還是要關5天

新冠肺炎疫情連七天低於萬例，今天新增9980例本土病例，較上周三1萬876例下降8.2%；另新增208例境外移入、42例...

近3個月染疫死亡比率上升 新冠重症住院率高於流感

再過不到一周，新冠輕症就可以正式免隔離，台灣社會向常態生活邁進一大步，剩下部分場所口罩令還在，接下來，何時可以完全脫離大...

新冠本土+9860 流感增3重症

新冠肺炎疫情持續趨緩，連續六天低於萬例，今天僅新增9860例本土個案較上周二下降8.8％；另新增境外移入個案225例、死...

猴痘疫苗下周三開放預約 最快周五施打

短短三周內國內偵測出7例本土猴痘病例，疾管署日前表示將安排首波六都的高危險群接種猴痘疫苗，並增購1萬劑疫苗因應。疾管署發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦