輕症免隔離新制下周上路 大人、小孩出現「這些症狀」儘速就醫

下周一起新冠肺炎輕症確診者就可正式免隔離，但民眾可能仍有輕症轉重症的風險。指揮中心發言人羅一鈞表示，不論大人小孩，如出現重症的警示症狀，包括喘、呼吸困難、意識不清等，應儘速就醫。

羅一鈞表示，大部分新冠肺炎確診者症狀輕微，休養後即可自行康復，但部分有較高重症風險的病人，務必觀察自身症狀變化。

若兒童出現以下5種症狀，包括抽搐、嗜睡或意識改變、呼吸困難或胸凹、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁或冒冷汗，家長或親友應儘速送醫。

若成人出現以下7種症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發紫、在沒有發燒情況下心跳大於每分鐘100次、無法進食或喝水以及服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少，都可能是轉為重症的前兆，也務必儘速就醫。

下周起台灣社會將向常態生活邁進一大步，但台大公衛教授陳秀熙則提醒應持續觀察兩指標，包括超額死亡是否趨近於零，以及新冠重症率和住院率都降低到與疫情前的流感相同；但兩個指標都還沒達到。

對此，羅一鈞也表示，將持續「疫苗加一」的活動，希望能進一步提升疫苗覆蓋率，另外輕症免通報、隔離新制上路後，也會持續提供公費抗病毒藥物給重症高風險的民眾，以減少重症和住院率。 免隔離新制上路後，民眾可能仍有輕症轉重症的風險，應注意是否有警示症狀，儘速就醫。圖／指揮中心提供

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