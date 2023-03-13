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本土+6435 創321天新低 3/20起視訊門診僅山地、離島繼續

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
新冠肺炎疫情持續處於低點，今天新增6435例本土病例，更創下去年4月26日以來、321天新低。記者楊雅棠／攝影
新冠肺炎疫情持續處於低點，今天新增6435例本土病例，更創下去年4月26日以來、321天新低。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情持續處於低點，今天新增6435例本土病例，更創下去年4月26日以來、321天新低；另外新增142例境外移入、確診個案中新增37例死亡，指揮中心評估目前疫情趨勢都是屬於低點，鬆綁新制可如期上路。隨3月20日將鬆綁確診者免通報、免隔離，是否仍可視訊門診、領抗病毒藥物，指揮中心發言人羅一鈞表示，視訊門診將回歸通訊診察辦法，僅山地、離島地區可繼續，其餘病患則須至實體門診看診，抗病毒藥物領取方法仍可照舊領取。

今天新增本土病例較上周一下降7.1%，羅一鈞表示，尚未看到搶領防疫顯導致通報增加的效應，評估疫情穩定，新制應可如期上路，將繼續與其他部會討論相關細節。

不過今天新立法院厚生會舉行新冠肺炎回顧公聽會，長庚大學醫學院副教授黃景泰認為，可以放寬重症風險因子評估標準，原訂定的65歲以上年齡限制應往下調整。

羅一鈞表示，國內現行抗病毒藥物適用對象以比許多國家寬鬆，近期有很多新的國際研究資料出現，不一定都是放寬方向，例如莫納皮拉韋就認為預防住院效果不如預期。將針對外界建議，搜集藥物的風險對象和實際下降效益，以及各國使用情形，提到專家會議討論。但因仍在持續搜集資料中，開會時間尚未定案。

目前倍拉維（Paxlovid）尚餘37.4萬人份，約可用267天、莫納皮拉韋約剩8.1萬人份，約可用203天。

另外，隨3月20日確診者鬆綁新制上路，外界關心視訊門診、領藥是否受到影響。羅一鈞表示，視訊門診將回歸通訊診察辦法，僅山地、離島地區可繼續，其餘病患則須至實體門診看診。抗病毒藥物仍是就醫經醫師評估後可開立，若於抗病毒藥物合約院所看病，可直接於院所領取；若非合約院所，則可由診所釋出處方箋至藥局領取。

新冠肺炎 COVID-19

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