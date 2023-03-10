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屏東校園莫德納次世代疫苗開打 安心脫口罩學習

中央社／ 屏東縣10日電

校園室內口罩令鬆綁，屏東縣政府針對校園防疫及學童疫苗保護效力，今天起安排醫療團隊入校園進行莫德納次世代BA.4/5疫苗接種服務，讓學生安心取下口罩學習及參加團體活動。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，自3月6日起各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，室內口罩放寬措施，學生可自行決定在教室是否戴口罩。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東縣學生COVID-19疫苗施打率高於全國平均，但疫苗接種後，抗體會隨時間逐漸消退，為維護學童自身抵抗力安心免戴口罩，由衛生局安排再入校園提供疫苗施打。

衛生局長張秀君說明，莫德納次世代BA.4/5疫苗於去年已開放滿6歲以上施打，為維護學童及青少年族群疫苗保護力，與教育處合作，已完成學生家長意願調查，今天起安排醫護人員入校提供莫德納次世代BA.4/5疫苗施打，預計2週內完成縣內國中小、高中及大專院校校園施打，校內教職員工符合資格者也可以在校施打。

衛生局提醒，防疫政策逐步鬆綁，仍應落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，在人潮較密集區，仍建議戴口罩。疫苗施打訊息民眾可運用「COVID-19防治一網通」疫苗地圖（https://covid19vaccine.cdc.gov.tw/），就近查詢COVID-19疫苗合約醫療院所接種資訊，或至屏東縣政府衛生局官網查詢。

新冠肺炎 COVID-19

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