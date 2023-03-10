連2天低於萬例！本土+8913 「疫苗加一」每天催2.6萬人打

國內新冠疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心今天公布新增新冠肺炎本土8913例，境外移入185例，死亡54例，再度低於萬例以下。指揮中心發言人羅一鈞表示，疫情持續下降，目前處於低點，已經連續2天新增病例數低於萬例，預估本周末新增病例數也不會超過萬例。

3月20日起新冠肺炎確診者「0+n」措施上路，未來「輕症確診者」免隔離、免通報，改為自主健康管理，確診期間若需外出，則要全程配戴口罩，且勿與他人聚餐、聚會。至於「中重症」定義，須為新冠檢驗陽性，且出現肺炎需氧氣治療或其他新冠相關併發症，因而住院（含急診待床）或死亡，醫事人員才須通報。

新制除了取消輕症強制隔離、開立隔離通知書等，考量實施後對各界將產生大幅影響，指揮中心昨同步表示，至3月26日將有7天緩衝期，讓新舊制期間確診病例能順利完成通報，維護民眾請假、開立隔離通知書等需求。

羅一鈞表示，3月20日至3月26日期間，預計醫療院所會陸續將舊制時期的陽性確診病患上傳通報，因此這段時間會有輕症及中重症病例，等到3月26日後，中重症病例通報情形才會較穩定，該段時間確診病例、死亡病例數據，解讀上需要更加謹慎。

為加速解封，指揮中心於3月6日起推出「疫苗加一」活動，羅一鈞表示，目前每日約有2.5萬至2.6萬人參與疫苗接種，成效還算不錯，希望民眾盡量前來接種疫苗。而3月20日搭配部分解封政策即將上路，民眾若擔心在社區中遇到檢驗陽性者，提前接種疫苗也是一種自我保護方式。

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