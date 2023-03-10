整理包／輕症免隔離3月20日上路！染疫請假、保險理賠 6大QA秒懂防疫新制
指揮中心宣布自3月20日起，包含「0＋N輕症免隔離」等7項措施上路，民眾染疫後，若無症狀或症狀緩解後，全程佩戴口罩即可安心外出。國內自2020年1月15日起將新冠肺炎列為第5類法定傳染病，確診者必須強制隔離，歷經1,159天，終於迎來3年多來最大規模的解封。《聯合新聞網》整理報導相關措施，一秒搞懂最新防疫新制。
•輕症強制隔離
•開立隔離通知書
•確診者同住家人、入境民眾自主防疫（0+7）
•輕症通報、提供確診數位證明
•確診者簡訊、自主疫調回報
•居家照護遠距諮詢
•確診死亡者遺體儘速火化、使用雙層屍袋、不可再打開屍袋
※3月20-26日為緩衝期，採檢日為3月19日（含）之前的民眾及相關單位仍可進行通報
•口服抗病毒藥物、清冠一號由公費支出
•住院需防護措施經醫師評估維持
•符合病例定義的住院者開立隔離治療通知書
•死亡喪葬慰問金及關懷金調整適用對象
•輕症及無症狀確診者免通報，自篩檢陽性日起無須進行居家隔離（0日），改採自主健康管理（n日）至快篩陰性或發病／採檢陽性滿10天。
•無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出，外出時請全程佩戴口罩，請避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人士場所，勿與他人從事近距離或群聚型活動，例如：聚餐、聚會、公眾集會等。
•「0+n」自主健康管理屬於指引性質，無罰則。
※「中重症」須通報，篩檢陽性且出現肺炎需氧氣治療等狀況而住院或死亡者。
•軍職人員／病假，無不利處分。
•公務人員／病假，0日及次日起5日以內之病假不例入年度病假日數計篇目及考績等次考量。亦可選擇居家辦公。
•教師／如無法居家辦公或線上教學，可請病假，0日及次日起5日以內之病假不列入學生度病假日數計算及考績考核之考量，其所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費。
•學生／病假，0日及次日起5日以內病假不列入出缺席紀錄，家長可請防疫照顧假。
•勞工／普通傷病假，（0日及次日起5日以內不得扣發全勤獎金）
※請假依據建議採認快篩陽性證明（例如照片）即可，不須要求出具醫師開立之診斷證明。請假作業細節，另依目的主管機關規定辦理。
•取消「儘速火化」，遺體得採火化或埋葬等方式進行處置。
•「使用雙層屍袋」改為有滲漏風險才使用屍袋。
•允許親友瞻仰遺容，建議應佩戴口罩並避免直接碰觸遺體。
•勞保傷病給付／3月20日起輕症免通報免隔離，輕症確診者即不具請領勞保傷病給付資格，只有收治在醫院的確診者才具請領資格。3月20日前之確診居家照護者，仍可在5年內領取傷病結付。
•防疫保險／金管會保險局官員表示，依照法定傳染病防治法，法定傳染病要符合「通報」的要件，單從法規來看，輕症免通報非屬法定傳染病，有空間不理賠，但因屬衛福部的法規，還要再跟指揮中心確認。
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