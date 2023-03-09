影／輕症免隔離政策 3月20日上路

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，下午親自主持記者會說明第一波輕症免隔離政策。記者會由指揮官王必勝和發言人羅一鈞主持，王必勝宣布了兩項措施，第一是輕症免隔離，第二是只通報中重症，如果疫情還是持續穩定，將在3月20日開始實施。

輕症免通報也免隔離，如果篩出來是陽性，就作自主健康管理，如果須要就醫就用常規的實體醫療方式，抗病毒藥物還是會持續提供，至於中重症仍持續通報。輕症改為0+n自主管理，羅一鈞也詳細說明解除輕症隔離限制後的0+n自主健康管理指引概要。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（左）和發言人羅一鈞（右），下午主持記者會說明輕症免隔離政策，結束後兩人邊討論邊離場。記者邱德祥／攝影

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