再添一例猴痘本土個案 首波疫苗接種在六都

疾病管制署今公布我國第8例猴痘確定病例，為第3例本土病例。為北部30多歲本國籍男性，於2月下旬因發燒、四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，並於3月3日確診陽性。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，此個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共18名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署副署長羅一鈞表示，有關猴痘疫苗接種，已請六都衛生局協助並提報提供可疫苗接種的醫院名單，但還要先進行皮內注射的教育訓練，希望愈快開始愈好。

已有本土個案發生於新竹，為何疫苗接種只安排在六都？羅一鈞表示，因為猴痘疫苗需保存於零下20度，而且取出後要在12小時內用完，一瓶疫苗可供3到4人接種，加上第一波疫苗有限，以集中、定點的方式接種，比較能讓有限的疫苗發揮最大效益。

至於要如何安排高風險群接種，是否造冊或預約，羅一鈞說，這要跟衛生局討論，重點是要維護個案的隱私。

疾管署統計，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診3例本土及5例境外移入病例(感染國家為德國1例、美國3例、1例奧地利)。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

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