快訊

誠品信義熄燈後「24小時書店」無縫接軌 這2據點呼聲最高

遠雄健康生活園區20公頃預定地起火 燒24小時未滅...苗栗市瀰漫燃燒臭味

新冠肺炎三年 那些因疫情改變的日常生活

北市響應「疫苗+1」 滿50歲者接種送500元禮券

中央社／ 台北6日電

響應「疫苗+1」活動，台北市衛生局表示，即日起至20日，50歲以上市民接種任一追加劑皆可獲得500元超商禮券，符合資格者明天起可透過台北市疫苗預約平台登記在下週施打。

中央流行疫情指揮中心今天起推動「疫苗+1、解封安心」全民COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種運動，鼓勵未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑或6歲以上自今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗者響應接種。

台北市衛生局發布新聞稿表示，即日起至20日，設籍台北市的50歲以上民眾接種任一追加劑（第3劑至第6劑）皆可獲得新台幣500元超商禮券，符合資格者可透過台北市疫苗預約平台登記接種，或到有開設疫苗特別門診的醫院掛號接種。

衛生局指出，疫苗預約平台明天上午9時至10日下午9時開放登記，預定接種時間為13日至19日，提供莫德納次世代BA.4/5、兒童莫德納、BNT、Novavax等不同種類疫苗，共逾7萬個名額。

衛生局專委紀玉秋接受電訪表示，因應防疫措施持續鬆綁，還是呼籲尚未完成基礎劑接種者盡快接種以獲得保護力，尤其是65歲以上長者等脆弱族群。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

整理包／「疫苗加一」 上路，十大QA 一次看！這幾個縣市施打可拿500元禮券

高市65歲以上長輩即起接種次世代疫苗 可獲500元獎勵

網球／賽事主辦相挺無用 約克維奇退出印地安泉網賽

疫苗加一、解封安心 閣揆陳建仁完成次世代疫苗接種

相關新聞

高市65歲以上長輩即起接種次世代疫苗 可獲500元獎勵

中央流行疫情指揮中心今起至4月30日推動全民COVID-19疫苗接種運動，行政院長陳建仁及中央流行疫情指揮中心指揮官王必...

疫情最低點 本土+6928例 羅一鈞：醫院感控鬆綁今亦上路

中央流行疫情指揮中心今公布最新全台冠疫情確診情形，本土確診新增6928例，與上周一相較下降了8.6%。指揮中心發言人羅一...

疫苗加一、解封安心 閣揆陳建仁完成次世代疫苗接種

今天是流行疫情指揮中心「疫苗加一，解封安心」政策施行首日，行政院長陳健仁趁南下參加高雄旅埠中心啟用典禮，就近到市立民生醫...

「疫苗+1」 今起上路 適用對象 疫苗選擇九大QA 一次看

疫情趨緩，各種管制陸續解封。衛福部今起舉行「疫苗加一」活動，為恢復正常生活做準備。指揮中心建議國民2023年都至少打一劑...

整理包／今起校園免戴口罩！2類場所強制戴、8QA一次掌握

口罩令採二階段鬆綁措施，2月20日起民眾自主決定是否戴口罩，3月6日起各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，跟進室內口罩放寬措施，但仍有兩大類指定場所需「強制佩戴」。

確診免隔離 3月底有望上路

新冠疫情昨新增一萬○○九○例本土個案，與上周同天相較下降二成一， 另增死亡六十例。指揮中心發言人羅一鈞預估，今確診數將跌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦