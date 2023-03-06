即起校園口罩鬆綁 健康中心、校車等仍要佩戴

今天起校園口罩鬆綁，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但校園內健康中心或公共運輸工具，如校車、接駁車內，仍應佩戴口罩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，指揮中心發言人羅一鈞說，昨天說，校園新制上路後，須觀察約一週時間，看看放寬防疫措施是否造成整體疫情波動，若沒有發現明顯反彈，大約近期記者會將預告下波鬆綁新制，如輕症免隔離等。

面對校園口罩鬆綁，教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪，被問及部分學生會有「容貌焦慮」，會害怕脫下口罩。潘文忠說，難免有一段調適過程，會加強宣導，尊重個別戴與不戴的考量，由學生自行決定。

進入青春期的學生，難免會開始在意自己外表。全國教師工會總聯合會秘書長李雅菁曾提到，學生開始冒青春痘時，比較容易有焦慮，也有人時不時就照鏡子，重視自己的髮型、打扮，雖然許多學校仍有管制化妝，但學生還是有辦法透過一些技巧，為自己上一些輕妝。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，校園口罩令的鬆綁上，學校仍保有一些自主空間。他相信今天後還是會有很多人戴著口罩上課，師生間應做好溝通，除非有不得已狀況，如班上有許多同學都感冒，否則教師不宜自行要求學生戴口罩。

台灣社會心理復健協會理事長張自強提醒，口罩是防疫，並非為了美顏；尊重學生自主戴口罩決定，應由老師帶頭，讓其他學生更清楚每個人都可衡量自身狀況決定戴口罩與否，比如老師在班級上課時，不需要特別點名哪些學生有戴口罩，或是沒戴口罩。

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