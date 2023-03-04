疫情持續向下！ 本土＋1萬1164例 羅一鈞：228連假效應已過

中央流行疫情指揮中心今公布新增本土病例1萬1164例，境外個案233例，死亡個案71例。指揮中心發言人羅一鈞表示，228連假效應已經過去，疫情沒有特殊變化，預計後續的鬆綁措施將持續推動。

羅一鈞表示，今日疫情較上周六下降了15.9%，原先預期的228效應並未出現，目前整體疫情都是下降趨勢，這都替後續的鬆綁措施提供了有利的條件。

至於下周校園口罩令將鬆綁，是否也會影響目前疫情的趨勢？羅一鈞說，口罩令鬆綁並不是要求學生將口罩脫下，有需者都可以持續佩戴，同時，現在正是疫情低點，影響不大。

不過，羅一鈞也說，校園口罩令鬆綁後，關注重點將再6歲至12歲以及12歲至17歲的兒童、青少年族群，觀察兩族群的感染情形、確診人數是否有增加，但初步判斷應該不至於影響到整體疫情走向。 新增本土病例1萬1164例，境外個案233例，死亡個案71例。圖／指揮中心提供

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