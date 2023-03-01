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建中畢旅甫結束 驚傳一班32名學生有14人確診

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建中畢旅甫結束 驚傳一班32名學生有14人確診

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市立建國中學。本報資料照
台北市立建國中學。本報資料照

近來正值畢旅旺季，台北市建國中學卻傳出學生因畢旅群聚爆確診，學生上周五（2/24）結束畢旅返家後，陸續傳出多名快篩陽性，其中單一班級32名學生有14人確診。北市教育局提醒各校，務必落實車程全程戴口罩，提高防疫警覺。

建國中學於2月21日至24日舉辦畢業旅行，4天3夜行程前往台南、高雄、墾丁等地。建中校長莊智鈞表示，疫情以來，校內一向會出現零星確診，此次畢旅回來後，有一個班級共32位學生，在周五晚間出現11位確診、周六晚又傳出3位確診，共14位確診案例。

莊智鈞表示，4天3夜行程中，在旅途中也都有定時測量學生體溫，落實用餐使用公筷母匙、室內參訪都要戴口罩等防疫規範，可能學生都玩得很盡興，在也比較旅程疲憊，沒有察覺身體異狀，回家後才陸續傳出確診，隔離期間適逢228連假，影響上課天數只有周四、周五兩天，學校也會協助隔離學生補齊課業進度。

台北市教育局副局長陳素慧表示，學生如果出發前有呼吸道症狀或身體不舒服，建議不要參加，旅途中如有不適，也應向師長報告。雖然校園逐步解封，但仍要有防疫警覺；依規定車程中要全程戴口罩，包括在車上唱歌也要戴口罩，用餐時採公筷母匙，保持個人衛生，勤洗手。

新冠肺炎 COVID-19 建中

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