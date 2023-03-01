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陳秀熙估台5、6月超額死亡趨近於零 可降級解封

中央社／ 台北1日電
國內疫情持續降溫，3月1日起，停止提供「入境旅客」及「確診者密切接觸者」家用抗原快篩試劑。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
國內疫情持續降溫，3月1日起，停止提供「入境旅客」及「確診者密切接觸者」家用抗原快篩試劑。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中指出，降級解封最佳時機是「超額死亡軌跡趨近於零時」，台灣的時間點估落在今年5、6月之間。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響世界超過3年，陳秀熙帶領研究團隊，今天透過線上直播的方式，分析國際疫情與最新科學研究發展。

陳秀熙指出，Omicron變異株有3種死亡軌跡，包括感染後的中重症致死（直接死亡），重大疾病伴隨感染死亡（共病死亡），以及醫療照護不足造成的間接死亡（超額死亡）。

陳秀熙分析，Omicron BA.5的死亡率，已較BA.2大幅降低，但超額死亡率仍高於平均基礎死亡率。目前各國在宣布解封前，都會以超額死亡數據作為重要依據。

研究團隊認為，解封降低最好的時機在超額死亡軌跡趨近於零時，使全死因死亡率回到疫情前狀況，其中拿捏考驗政府智慧。台灣目前以逐步解封的方式，挑選出最好的降級時機，預估落在5到6月之間。

陳秀熙解釋，當政府放寬防疫措施時，會造成呼吸道傳染病增加，使染疫直接死亡和共病死亡上升；但相對的，醫療能量的改善，可降低共病死亡和超額死亡。他分析，在逐步解封的轉型期，關鍵在做好中、重症監測，規劃民眾接種疫苗時機，避免大流行造成醫療量能不足。

除了疫苗，快篩的使用也相當重要。研究團隊指出，美國食品藥物管理局（FDA）已核准第一個可區分A型流感、B型流感及COVID-19 家用快篩試劑，幫助基層醫療單位快速偵測，從而降低社區流行，受到各國矚目。

新冠肺炎 COVID-19

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