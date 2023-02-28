男子搭捷運未戴口罩 捷警勸導後配合戴上離站

台北捷運昨晚有名男乘客未戴口罩搭車至忠孝新生站時，被守望捷警發現後上前勸導，男乘客情緒激動揮手並大聲說話，經捷警告知相關防疫規定和權利義務後，才戴上口罩後離站。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿說明，守望捷警昨晚6時20分許發現有名男乘客未戴口罩搭車至忠孝新生站，隨即上前制止、勸導，但男乘客情緒略微激動，揮手且說話大聲，認為現在並不須戴口罩。

經捷警告知男乘客，依中央流行疫情指揮中心目前防疫規定，搭乘捷運仍須戴口罩，並告知其相關權利義務，隨後他便配合戴口罩，並由捷警陪同刷票離站，後續是否開罰將由台北捷運公司判斷、處理。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時應遵守相關規定，若有違規、違法情事，警方必當嚴正執法，展現執法尊嚴。

另外，中央流行疫情指揮中心規定，自2月20日實施室內戴口罩放寬的通案性規定，於公共運輸及特定運具：車廂、船舶、航空器等運具及場站仍須按規定全程戴口罩。

捷警隊提醒，民眾搭乘捷運進入閘門付費區場站、月台、車廂務必配合防疫政策確實戴好口罩，不聽勸導者會依傳染病防治法相關規定開罰新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

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