王必勝拜會翁章梁讚新冠肺炎防疫優 翁建議比照流感只通報重症

中央疫情指揮中心指揮官王必勝、疾病管制署長莊人祥下午率團隊，到嘉義縣府拜訪縣長翁章梁，交流COVID-19防疫，翁章梁說，目前通報個案都以輕症居多，建議中央通報定義以比照流感，只通報重症個案，減輕醫療及公衛負擔；王必勝說，已由專家研討中。

王必勝讚嘉縣團隊防疫超前部署，他說，這幾天陸續拜訪縣市長，交流疫情期間市防疫措施，嘉縣最後一站，感謝縣長為防疫盡心盡力，指揮中心24日不再以新聞稿公布感染人數，改將資料上傳疾管署全球資訊網供民眾查詢，讓民眾從疫情走出，恢復正常生活。

王必勝表示，確診過民眾仍可能2次感染，統計顯示已達13%，代表每百名確診民眾，就有13人二次感染，建議民眾衡量自身狀況，盡速完成疫苗施打，指揮中心推行「疫苗加一，解封安心」政策，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「112年1月1日起，6 歲以上未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」三大族群接種疫苗。

翁章梁說，3年疫情影響所有人，感謝防疫人員辛勞及鄉親配合，如今疫情走向流感化，衛生局要重新擬定方針，最重要是定期打疫苗，研討如何落實施打疫苗，守護鄉親健康。

衛生局長趙紋華表示，為刺激疫苗打氣，20日起提供65歲以上縣民，接種任何一劑疫苗可獲得500元禮券與家用快篩2劑；50歲以上民眾接種追加劑獲壽司米，鄉鎮衛生所啟動行動接種站，至今成功催打逾3000人，各年齡層接種率超過全國平均值，嘉縣防疫民意滿意度高達92.3分，獲衛福部考核分組優等獎，為6都以外16縣市之冠。 中央疫情指揮中心指揮官王必勝、疾病管制署長莊人祥下午率團隊，到嘉義縣府拜訪縣長翁章梁，讚嘉縣團隊防疫，慰勞感謝衛生局防疫團隊。圖／嘉縣府提供 中央疫情指揮中心指揮官王必勝（左二）、疾病管制署長莊人祥（左）下午率團隊，到嘉義縣府拜訪縣長翁章梁（右二）。圖／嘉縣府提供 中央疫情指揮中心指揮官王必勝（左）下午率團隊到嘉義縣府拜訪縣長翁章梁（右）。圖／嘉縣府提供

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