王必勝訪侯友宜推「疫苗+1」 新北逾65歲族群將優先

新北市衛生局今晚表示，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午拜訪新北市長侯友宜，盼攜手地方推「疫苗+1」政策；新北將以65歲以上族群優先推動，加強催打以提升群體免疫。

新北市政府衛生局晚間發布新聞指出，王必勝與衛福部疾管署長莊人祥等人下午前往新北市政府拜會侯友宜，新北市副市長劉和然、衛生局長陳潤秋陪同，雙方針對防疫措施交流，會議不公開。

新北市衛生局疾病管制科長王美華晚間接受中央社記者電訪表示，會中王必勝盼持續與地方政府攜手，加強催打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，以有效降低疫情衝擊。

王美華轉述，王必勝說正朝國內防疫全面解封方向努力，也請新北市府共同推廣「疫苗+1」政策，鼓勵民眾接種提升保護力，及早回歸全民常態生活。

她指出，依據疫情指揮中心今天記者會公布資訊，「疫苗+1」政策將於3月6日上路，適用實施對象為6個月以上，未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑者；以及6歲以上，未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗者。不過，今年元旦起已接種莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，不屬於這次活動實施對象。

王美華表示，市府反映新北民眾已接種過許多劑疫苗，只會記得共接種多少劑，但不容易釐清基礎劑、追加劑等名詞及疫苗的種類。衛生局將從接種資料系統，著手統計接種對象資訊，將以65歲以上脆弱族群的68萬人為主，透過簡訊與宣導催打，以增加群體免疫力。

她說，中央配發相關疫苗至衛生局後，將會以物流運送至診所、醫院、衛生所與接種站，民眾可透過衛生局的預約系統洽詢接種。

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