新冠疫苗常態化 未來擬固定三月接種

圖為民眾排隊接種疫苗示意圖。記者余承翰攝影／報系資料照

衛福部長薛瑞元昨天表示，新冠肺炎疫苗將比照流感疫苗規畫一年於一個特定時間讓民眾普遍施打，指揮中心今天則宣布將於3月6日實施「疫苗+1」的活動；未來是否就是以三月作為「特定」接種時間。指揮官王必勝表示，雖然還要視科學實證確認一年需接種的劑次，但目前傾向10月接種流感疫苗、3月接種新冠疫苗，以不同區間進行接種。

王必勝表示，未來一年要打幾次還需要科學實證若變動不大，一年只需要一次，目前規畫一年就在3、4月接種。由於流感有季節性，固定在10、11月接種，新冠肺炎的流行目前則沒有明顯的季節性，因此希望能將兩者的施打季拉開。但未來也可能會因劑次變化有所變動。

至於BNT次世代疫苗，王必勝表示，由於前陣子美國對BNT次世代疫苗有些疑慮，監測到中風個案增加，但後來又有研究認為是和流感疫苗一起施打有關，因此要等真正研究報告出爐解除疑慮。若還有疑慮，指揮中心暫時不會進口。

另3月將實施「疫苗+1」的活動，外界關心許多民眾為出國已接種疫苗，3月再次接種，間隔恐過於接近。發言人羅一鈞表示，此活動主要針對今年還沒打過次世代疫苗的民眾，以及未曾接種過疫苗者。因此活動有個但書，今年1月1日起接種過BA.5疫苗者，不屬於這波活動實施對象，指揮中心會列為年度統計中，所以這波是針對今年還沒打過次世代民眾，是主要動員跟實施對象。

王必勝表示，未來長者是否打兩劑要再研議，但一年打一劑的政策，今年來說一定是公費。若到現在連一劑都沒有打的民眾約230萬人左右。

目前疫苗涵蓋率第一劑為94％、第二劑89％、追加劑第一劑（第三劑）76.3％、追加劑第二劑（第四劑）23％；其中65歲以上第四劑接種率為45.9％。

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