「疫苗+1」 3/6上路 三對象適用 一對象不要來打
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑；另三月將舉行「疫苗加一」活動。指揮中心指揮官王必勝今天表示，活動將從自3月6日進行至4月30日，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納次世代疫苗」的三類對象接種。但今年1月1日起，已打過BA.5次世代疫苗者，不屬於本次活動對象。
王必勝表示，建議國民在2023年都能至少打一劑疫苗，以做好開放的準備。因此針對「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象接種。
活動實施對象主要為未完成基礎劑接種及今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾；若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月、84天以上；若已打過至少兩劑，接種疫苗時間須與前一劑疫苗間隔3個月、84天以上。
不過今年1月1日起，已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，不屬於本活動實施及動員對象，其今年已接種劑次會納入通案性年度接種建議計算。
活動自3月6日起才開始，主要是因應228連假，需讓地方政府有準備時間，由各縣市安排/指定合約醫療院所提供接種服務，並運用增設疫苗診次及設置社區接種站等方式，增進民眾接種可近性。
目前疫苗剩餘劑量包括，莫德納疫苗12萬7630劑、BNT 246萬7208（包括幼兒劑型136萬5610劑、兒童劑型94萬9450劑、成人劑型15萬2148劑）、Novavax 19萬9490劑、BA.1次世代疫苗89萬7650劑、BA.5次世代疫苗155萬3250劑。
有關接種院所時間、地點等相關資訊，民眾後續可透過疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區(建置中)，查詢該專區中的「COVID-19疫苗接種院所」( https://gov.tw/DNg )，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種，亦可至各地方政府衛生局之官方網頁、粉絲專頁等取得更多最新消息。
▪【疫情專題】2月23日新增本土14,083例、境外移入304例 確診死亡37例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【整理包】口罩解禁2月20日上路！2類場所強制戴、校園延後放寬 新制7QA一次掌握
▪【整理包】各國新冠「降級」有何影響？中美日韓入境新規一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言