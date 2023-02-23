「疫苗+1」 3/6上路 三對象適用 一對象不要來打

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑；另三月將舉行「疫苗加一」活動。指揮中心指揮官王必勝今天表示，活動將從自3月6日進行至4月30日，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納次世代疫苗」的三類對象接種。但今年1月1日起，已打過BA.5次世代疫苗者，不屬於本次活動對象。

王必勝表示，建議國民在2023年都能至少打一劑疫苗，以做好開放的準備。因此針對「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象接種。

活動實施對象主要為未完成基礎劑接種及今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾；若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月、84天以上；若已打過至少兩劑，接種疫苗時間須與前一劑疫苗間隔3個月、84天以上。

不過今年1月1日起，已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，不屬於本活動實施及動員對象，其今年已接種劑次會納入通案性年度接種建議計算。

活動自3月6日起才開始，主要是因應228連假，需讓地方政府有準備時間，由各縣市安排/指定合約醫療院所提供接種服務，並運用增設疫苗診次及設置社區接種站等方式，增進民眾接種可近性。

目前疫苗剩餘劑量包括，莫德納疫苗12萬7630劑、BNT 246萬7208（包括幼兒劑型136萬5610劑、兒童劑型94萬9450劑、成人劑型15萬2148劑）、Novavax 19萬9490劑、BA.1次世代疫苗89萬7650劑、BA.5次世代疫苗155萬3250劑。

有關接種院所時間、地點等相關資訊，民眾後續可透過疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區(建置中)，查詢該專區中的「COVID-19疫苗接種院所」( https://gov.tw/DNg )，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種，亦可至各地方政府衛生局之官方網頁、粉絲專頁等取得更多最新消息。 衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供 衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供 衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供

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