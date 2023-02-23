快訊

「疫苗+1」3月6日上路！三對象適用 一對象不要來打

俄烏戰周年／共軍緊盯戰事 學到2武器可應用台海開戰

直播／較上周降14.5%！本土確診新增14,083例、境外304例 37人病歿

「疫苗+1」 3/6上路 三對象適用 一對象不要來打

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙許政榆／台北即時報導
圖為施打疫苗示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
圖為施打疫苗示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑；另三月將舉行「疫苗加一」活動。指揮中心指揮官王必勝今天表示，活動將從自3月6日進行至4月30日，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納次世代疫苗」的三類對象接種。但今年1月1日起，已打過BA.5次世代疫苗者，不屬於本次活動對象。

王必勝表示，建議國民在2023年都能至少打一劑疫苗，以做好開放的準備。因此針對「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象接種。

活動實施對象主要為未完成基礎劑接種及今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾；若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月、84天以上；若已打過至少兩劑，接種疫苗時間須與前一劑疫苗間隔3個月、84天以上。

不過今年1月1日起，已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，不屬於本活動實施及動員對象，其今年已接種劑次會納入通案性年度接種建議計算。

活動自3月6日起才開始，主要是因應228連假，需讓地方政府有準備時間，由各縣市安排/指定合約醫療院所提供接種服務，並運用增設疫苗診次及設置社區接種站等方式，增進民眾接種可近性。

目前疫苗剩餘劑量包括，莫德納疫苗12萬7630劑、BNT 246萬7208（包括幼兒劑型136萬5610劑、兒童劑型94萬9450劑、成人劑型15萬2148劑）、Novavax 19萬9490劑、BA.1次世代疫苗89萬7650劑、BA.5次世代疫苗155萬3250劑。

有關接種院所時間、地點等相關資訊，民眾後續可透過疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區(建置中)，查詢該專區中的「COVID-19疫苗接種院所」( https://gov.tw/DNg )，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種，亦可至各地方政府衛生局之官方網頁、粉絲專頁等取得更多最新消息。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

國民黨痛批民進黨大官無力解決蛋荒 只會輔選蔡培慧

防疫經驗分享 王必勝指揮官今拜會高虹安再加強推打疫苗

不只9026？基隆通勤族反映1815也難搭 謝國樑晚間再與民眾一同排隊

王必勝訪基隆市推「疫苗+1」 謝國樑願帶頭接種

相關新聞

連20天下降 本土＋1萬4083例 下降14.5％

新冠肺炎疫情連20天下降，今天新增1萬4083例本土個案，下降14.5％；另新增304境外移入個案、37例死亡個案、中重...

下周起「疫苗+1」怎麼打？李秉穎解答7大常見問題

衛生福利部預防接種諮詢委員會(ACIP)召集人李秉穎今透露，疾病管制署3月1日會發起「疫苗+1」運動，也就是下周三起，為...

住宿機構陽性率降 2/27起快篩頻率改一周一次

長照住宿式機構原本因陽性率上升，實施一周兩次的定期篩檢措施至2月28日。不過隨著近期疫情趨緩，機構陽性率也下降，指揮中心...

防疫評價怎判定？學者：民眾只看藍綠不看科學

最近疫情指揮中心對於室內口罩的防疫政策進行鬆綁，歷經三年的疫情，似乎露出終點前的曙光。在這場百年一遇的大疫中，考驗人類面對緊急困難時的方法，同時也考驗了許多平時看不見的人性。

確診數手版走入歷史 羅一鈞：疫情CDC官網每日更新

中央流行疫情指揮中心自三年前疫情開始以來，每天都向國人公布最新的確診情形。指揮中心發言人羅一鈞今表示，自明日起，每日不再...

「疫苗+1」 3/6上路 三對象適用 一對象不要來打

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑；另三月將舉行「疫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦