快訊

日本也迎缺蛋危機！超人氣伴手禮「白色戀人」被迫減產 餐廳也停售雞蛋商品

王必勝訪基隆市推「疫苗+1」 謝國樑願帶頭接種

中央社／ 基隆22日電

為推廣「疫苗+1」活動，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝等人今天前往基隆市政府拜會市長謝國樑，謝國樑當場表達支持，願意帶頭接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

王必勝下午與衛生福利部次長周志浩、疾病管制署長莊人祥拜會謝國樑，對於基隆市府落實防疫的辛勞與努力，除表達感謝外，並請市府協助推廣「疫苗+1」，鼓勵民眾踴躍接種疫苗。

王必勝指出，疫情逐漸走向完全解封之際，疫苗覆蓋率還不夠，尤其是65歲以上且沒接種過疫苗的長者，染疫風險最大，「疫苗+1」推廣成人每年打一劑疫苗，活動從3月6日到4月30日與縣市政府合作，希望能提高疫苗覆蓋率。

基隆市府透過新聞稿表示，今年持續依名冊加強6個月至4歲幼兒、5歲至11歲兒童施打疫苗，透過開設專診、夜間、假日大型接種站，及直接入校、入園等方式提供接種服務。

此外，市府指出，自3月起，6個月至11歲兒童及長者只要施打疫苗，都可獲得面額500元的禮券，請符合資格民眾踴躍施打，降低重症與死亡風險。

新冠肺炎 COVID-19 基隆 謝國樑 王必勝 疫苗

延伸閱讀

謝國樑送Gogoro變4萬元電動機車騙票？林右昌：地方睜大眼睛看

謝國樑一早排隊搭9026 乘客爆怨氣「等1小時上不了車」

四接公投原案修正 謝國樑：如符合地方公投考慮直接准

獨／四接公投3方案定了盼謝國樑准 批林右昌玩文字遊戲

相關新聞

半數長者接種逾半年！本土實證：雙價降9成中重症風險

指揮中心已定調未來新冠疫苗接種將「常態化」，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑，國人接種意願將會如何，還待觀察，不過...

本土+1萬6145例、下降17.2% 降幅維持下周一料跌破萬例

國內新冠肺炎疫情已連續第19天較上周同日下降，新增1萬6145例本土個案，較上周三少3360例，減少約17.2%；另新增...

莊人祥接掌疾管署 薛瑞元盼其持續發揮千日發言人耐心

新冠肺炎疫情進入尾聲，疾管署也大換血，今天署長交接典禮。前疾管署長周志浩升任次長、原副署長莊人祥則正式升任疾管署長，交接...

新冠疫苗擬常態化 一年1至2劑

新冠肺炎疫情趨緩，未來新冠疫苗接種將「常態化」。指揮中心發言人羅一鈞說，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）初步...

新冠疫苗接種將常態化 一般人每年1劑、高風險族群2劑

•新冠疫苗施打「常態化」，指揮中心指揮官王必勝日前表示，未來新冠肺炎會很像每年10月、11月施打流感疫苗一樣，將會有催打措施，預計本周四（23日）於記者會說明。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天下午開會，初步討論接下來規畫中長程每年一般族群1年1劑、高風險族群1年2劑；指揮中心發言人羅一鈞表示，新冠肺炎疫苗將比照流感疫苗，一般族群1年1劑、高風險族群1年2劑，不論何時接種，只要與前一劑間隔6個月即可接種。但3、4月將會和地方政府合辦「疫苗加一」的動員活動，只要3個月內未接種過疫苗或未確診，都可以在此活動接種一劑。...

新冠歇流感起上周現4死 30多歲男慢性病未接種疫苗 發病三周亡

新冠肺炎疫情趨緩，但流感疫情則不容小覷。疾管署表示，流感雖然處於上下波動的情形，但上周出現8例重症，其中4例死亡，皆為感...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦