王必勝訪基隆市推「疫苗+1」 謝國樑願帶頭接種

為推廣「疫苗+1」活動，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝等人今天前往基隆市政府拜會市長謝國樑，謝國樑當場表達支持，願意帶頭接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

王必勝下午與衛生福利部次長周志浩、疾病管制署長莊人祥拜會謝國樑，對於基隆市府落實防疫的辛勞與努力，除表達感謝外，並請市府協助推廣「疫苗+1」，鼓勵民眾踴躍接種疫苗。

王必勝指出，疫情逐漸走向完全解封之際，疫苗覆蓋率還不夠，尤其是65歲以上且沒接種過疫苗的長者，染疫風險最大，「疫苗+1」推廣成人每年打一劑疫苗，活動從3月6日到4月30日與縣市政府合作，希望能提高疫苗覆蓋率。

基隆市府透過新聞稿表示，今年持續依名冊加強6個月至4歲幼兒、5歲至11歲兒童施打疫苗，透過開設專診、夜間、假日大型接種站，及直接入校、入園等方式提供接種服務。

此外，市府指出，自3月起，6個月至11歲兒童及長者只要施打疫苗，都可獲得面額500元的禮券，請符合資格民眾踴躍施打，降低重症與死亡風險。

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