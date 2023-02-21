新冠疫苗接種「常態化」 擬每年一劑、高風險族群兩劑

新冠疫苗施打「常態化」，指揮中心指揮官王必勝日前表示，未來新冠肺炎會很像每年10月、11月施打流感疫苗一樣，將會有催打措施，預計本周四於記者會說明。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天下午開會，初步討論接下來規畫中長程每年一般族群一年一劑、高風險族群一年兩劑；但三、四月將會和地方政府合辦「疫苗加一」的動員活動。

指揮中心發言人羅一鈞表示，新冠肺炎疫苗將比照流感疫苗，一般族群一年一劑、高風險族群一年兩劑，不論何時接種，只要與前一劑間隔六個月即可接種。

不過為了連接疫情解封、回歸正常生活，指揮中心擬於三、四月和地方政府合作「疫苗加一」的動員活動，只要三個月內未接種過疫苗或未確診，都可以在此活動接種一劑。

活動方向正在規畫，擬以大型接種站、造冊或到宅接種等方式進行。至於基礎劑或是追加劑接種的劑型、品牌等，也正在規畫中，最快將於周四記者會時宣布。

羅一鈞表示，目前疫苗剩餘劑量包括莫德納單價疫苗12.8萬劑、BNT 246.7萬劑、Novavax 19.9萬劑、BA.1次世代疫苗89.8萬劑、BA.5次世代疫苗93.1萬劑。

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