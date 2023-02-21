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新冠歇流感起上周現4死 30多歲男慢性病未接種疫苗 發病三周亡

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署舉行例行記者會說明流感疫情，由左到右為疾管署疫情中心主任郭宏偉、疾管署發言人羅一鈞、疾管署防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影
疾管署舉行例行記者會說明流感疫情，由左到右為疾管署疫情中心主任郭宏偉、疾管署發言人羅一鈞、疾管署防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，但流感疫情則不容小覷。疾管署表示，流感雖然處於上下波動的情形，但上周出現8例重症，其中4例死亡，皆為感染A型H3N2。發言人羅一鈞表示，目前流感疫情持平，雖比前兩年新冠疫情約高兩倍，但和疫情前同期比較，個案數不到一半。接下來將視口罩解禁和二二八連假出流人潮增多，是否有上升情形。

上周新增8例流感併發重症病例，為男性及女性各4例，年齡介於未滿10歲至90歲，包括6例為A型H3N2、1例A型H1N1，1例A型未分型，其中5例具高血壓及心肺血管疾病等慢性病史，且有7例未接種本季流感疫苗，發病日介於今年2月10日至2月16日。

其中4例死亡，皆為A型H3N2，年齡、介於30多歲至80多歲，有糖尿病、高血壓及氣喘等潛在疾病史，均未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，最年輕的死亡個案為南部30多歲男性，本身有糖尿病、未接種流感疫苗。一月下旬出現發燒、咳嗽等症狀，三天後症狀並未改善，且出現發燒和呼吸急促症狀。

就醫發現有糖尿病併發症且有雙側肺炎。使用葉克膜治療；住院後續有病發抗藥性細菌感染，最後因糖尿病併發症、敗血症、肺炎過世，發病至死亡約三周。

林詠青表示，本身有慢性疾病或慢性病控制不佳者都是符合流感疫苗接種的公費對象。且若發現有呼吸急促、呼吸困難、缺氧或是發紺等現象，一定要趕快就醫。

針對流感疫情現況，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周門急診類流感就診人次4萬4596人次，與前一周持平，近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多。其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

本流感季（去年10月1日起至今年2月19日）流感併發重症病例累計49例，包括41例A型H3N2、3例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多、占41%；90%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史。死亡9例中8例H3N2、1例B型，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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