快訊

林智堅的台大碩士學位遭撤銷 民眾替他抱不平打官司結果出爐

新冠疫苗接種「常態化」 擬每年一劑、高風險族群兩劑

要懂英日語！台鐵徵車勤服務員起薪僅3萬 挨轟剝削勞工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎疫情續降 本土+1萬6911例 較上周二下降15.9%

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
國內新冠肺炎持續下降，今天新增1萬6911例本土個案，較上周二減少3205例，下降約15.9%。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎持續下降，今天新增1萬6911例本土個案，較上周二減少3205例，下降約15.9%。圖／指揮中心提供

國內新冠肺炎持續下降，今天新增1萬6911例本土個案，較上周二減少3205例，下降約15.9%。另新增境外移入342例、死亡個案有44例。無特殊中重症即死亡個案，去年至今中重症累計4萬7122例、死亡1萬6747例。

今日新增本土病例，為7869例男性、9034例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,024例)，高雄市(2,084例)，台中市(1,949例)，桃園市(1,734例)，台南市(1,684例)，台北市(1,478例)，彰化縣(818例)，屏東縣(514例)，雲林縣(476例)，新竹縣(466例)，苗栗縣(393例)，宜蘭縣(389例)，新竹市(374例)，嘉義縣(294例)，南投縣(275例)，花蓮縣(268例)，基隆市(234例)，嘉義市(203例)，台東縣(155例)，澎湖縣(56例)，金門縣(35例)，連江縣(8例)。

今日新增44例本土病例死亡個案，為25例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、40例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年12月28日至今年2月18日，死亡日期介於今年2月6日至2月18日。

今日新增342例境外移入個案中，為139例男性、203例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月21日至2月19日。

指揮中心統計，自2020年起國內累計995萬4456例確診、1萬7608例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

走私菸彈變裝躲避查緝 台北關單日查獲千餘條創新高

本土增1萬1808例 添中重症126例、44人死亡

BA.2.75持續佔首位 老二換這支變異株

一歲女嬰未接種疫苗 染疫哮吼仍在住院中

相關新聞

新冠疫苗接種「常態化」 擬每年一劑、高風險族群兩劑

新冠疫苗施打「常態化」，指揮中心指揮官王必勝日前表示，未來新冠肺炎會很像每年10月、11月施打流感疫苗一樣，將會有催打措...

新冠肺炎疫情續降 本土+1萬6911例 較上周二下降15.9%

國內新冠肺炎持續下降，今天新增1萬6911例本土個案，較上周二減少3205例，下降約15.9%。另新增境外移入342例、...

新冠疫苗3、4月施打常態化 王必勝：後天公布催打計畫

新冠疫苗施打「常態化」，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天拜會宜蘭縣政府時表示，未來新冠會很像每年10月、11月施打流...

新冠歇流感起上周現4死 30多歲男慢性病未接種疫苗 發病三周亡

新冠肺炎疫情趨緩，但流感疫情則不容小覷。疾管署表示，流感雖然處於上下波動的情形，但上周出現8例重症，其中4例死亡，皆為感...

雲嘉南催打疫苗 第4劑意願低

昨天起室內口罩禁令解封，台南市長黃偉哲說「命是自己的」，該施打的疫苗要去打，也會規勸民眾戴口罩較安全，估計戴口罩習慣至少...

口罩全面解禁 五月有機會

昨起鬆綁室內口罩措施，但搭乘公共運輸仍須戴口罩，交通部航政司長何淑萍說，搭乘公共運輸若有飲食需求，可暫時脫口罩。指揮官王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦