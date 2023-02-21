新冠肺炎疫情續降 本土+1萬6911例 較上周二下降15.9%

國內新冠肺炎持續下降，今天新增1萬6911例本土個案，較上周二減少3205例，下降約15.9%。另新增境外移入342例、死亡個案有44例。無特殊中重症即死亡個案，去年至今中重症累計4萬7122例、死亡1萬6747例。

今日新增本土病例，為7869例男性、9034例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,024例)，高雄市(2,084例)，台中市(1,949例)，桃園市(1,734例)，台南市(1,684例)，台北市(1,478例)，彰化縣(818例)，屏東縣(514例)，雲林縣(476例)，新竹縣(466例)，苗栗縣(393例)，宜蘭縣(389例)，新竹市(374例)，嘉義縣(294例)，南投縣(275例)，花蓮縣(268例)，基隆市(234例)，嘉義市(203例)，台東縣(155例)，澎湖縣(56例)，金門縣(35例)，連江縣(8例)。

今日新增44例本土病例死亡個案，為25例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、40例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年12月28日至今年2月18日，死亡日期介於今年2月6日至2月18日。

今日新增342例境外移入個案中，為139例男性、203例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月21日至2月19日。

指揮中心統計，自2020年起國內累計995萬4456例確診、1萬7608例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

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