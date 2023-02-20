機場、密切接觸者 3/1起不再發快篩

國內原針對入境者以及確診者的密切接觸者提供一劑快篩，但指揮中心社區防疫組組長莊人祥今天宣布，從3月1日起將不再發放免費快篩。

莊人祥表示，現行快篩試劑發放為入境人員可於入境時自行領取1劑、確診者的密切接觸者由衛生局提供一劑家用抗原快篩試劑。

但是近期全球及本土疫情趨緩，「0+7」自主防疫篩檢頻率已從每兩天一次改成有症狀才篩檢，加上國內目前快篩取得管道有實名制以及所有超商、賣場都有鋪貨，購買便利。

針對入境時有症狀者，可於機場港埠洽疾管署檢疫人員，於必要時進行採檢，無症狀者則返回自主防疫地點進行７天自主防疫。

因此自3月1日起，停止提供入境人員及確診者之密切接觸者公費家用抗原快篩試劑，其中入境人員以航班表定抵台時間為準，確診者的密切接觸者則以確診者隔離起始日為準。不過所有入境人員及確診者密切接觸者仍維持7天自主防疫。

莊人祥表示，雖然不發放快篩，但「0+7自主防疫」的外出規定仍尚未調整，外出上班要全程戴口罩、維持社交距離，針對同住密切接觸者和剛入境民眾，都要遵守外出全程口罩的規定。

udn討論區