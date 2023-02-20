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中重症增126例、44死！一歲女嬰未接種疫苗 染疫哮吼仍在住院中

本土增1萬1808例 添中重症126例、44人死亡

中央社／ 台北20日電

中央流行疫情指揮中心說明，今天新增1萬1808例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症126例，其中44人死亡；另外，境外移入增252例。

新冠肺炎 COVID-19

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