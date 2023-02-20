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口罩令鬆綁 陳其邁：部分狀況仍可戴上預防

中央社／ 高雄20日電

室內戴口罩規定20日起鬆綁，高雄市長陳其邁今天表示，COVID-19的預防方式跟一般呼吸道疾病一樣，如有呼吸道症狀或辦公處所密閉空間內有人確診等，仍可視情況戴上口罩。

中央流行疫情指揮中心宣布從20日起，放寬室內佩戴口罩規定，惟公共運輸及場站等仍須全程佩戴口罩。對此，陳其邁上午視察公立幼兒園時接受媒體聯訪表示，雖然戴口罩規定已鬆綁，但提醒大家，仍可視實際情況戴上口罩。

陳其邁舉例說明，如果辦公處所是密閉空間，有人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），相關接觸者就會有風險，所以仍可視情況戴上口罩。或是有出現呼吸道症狀等身體不舒服的情況時，也要先戴上口罩。

陳其邁說，COVID-19已逐漸社區化、流感化且常態化，要思考如何學習跟病毒共存，「一般呼吸道疾病預防方式怎麼做，COVID-19就怎麼做」。

陳其邁也向港澳自由行旅客招手，呼籲觀光從南台灣開始，南台灣有很濃的台灣味，保留許多傳統台灣文化，原民部落也多，在文化、生態、飲食等都具特色。

陳其邁說，高雄會根據自身旅遊特色，規劃不同套裝行程，吸引旅客。如最近很多演唱會在高雄舉行，旅行社、飯店推出一日遊套裝行程，未來高雄港埠旅運中心啟用後，還將迎來國際郵輪客，相關郵輪旅遊行程也在規劃中。

新冠肺炎 COVID-19

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