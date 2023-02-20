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口罩醜陋症 下半臉「走鐘」求醫者變多

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
室內口罩禁令今起大解封。圖／聯合報系資料照片
室內口罩禁令今起大解封。圖／聯合報系資料照片

今起室內口罩禁令大解封，但歷經三年多來的口罩人生，不少人自覺變醜。皮膚科醫師趙昭明表示，最近門診收治不少「口罩醜陋症」個案，長時間遭受口罩邊緣及兩側掛耳細線的擠壓，除了鼻口附近皮膚變糟，長滿痘痘，且下半臉變形「走鐘」，有無口罩，判若兩人。

趙昭明說，長時間戴口罩易引發下巴毛囊阻塞、長痘痘，局部皮膚變糟，這一年來為此求診病患增加二至三成，嚴重時還須服用藥物，控制痘痘。

較令人擔心的是，口罩可能改變了下半臉型。趙昭明說，「口罩醜陋症」原因在於這兩三年來口罩不離身，下半臉部悶在裡面，加上兩側耳掛的拉力，以及鼻緣等四周邊緣的壓力，影響肌肉組織血液循環的走向，進而改變臉型。

趙昭明進一步解釋，戴上口罩，對臉部產生向下的壓力，皮膚「慣性下垂」；再者皮膚長期接觸口罩布面，導致肌膚彈性變差，造成外型改變，易出現雙下巴、皮膚粗糙、下巴寬闊。

「抗地心引力方向的按摩相當重要。」趙昭明說，臉部按摩關鍵為「由內往外、由下往上」，並慢慢按壓淋巴系統，每天二至三次，每次五分鐘；記得先塗抹乳液、精油或溫水，可以讓肌肉組織獲得良好的循環。若欲更快見效，可考慮醫美電波拉皮，但是費用不便宜，建議在家按摩臉部、做好保濕，只要肌肉、淋巴系統循環良好，就能逐漸恢復疫前模樣。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 皮膚科

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