室內口罩令 今鬆綁
中央流行疫情指揮中心【中央流行疫情指揮中心】2020年初新冠肺炎疫情爆發，1月20日衛福部因應疫情變化，報請行政院核准成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並以三級開設，隨即在1月23日提升為二級開設，2月27日再提升至最高等級一級開設。 指揮中心一級開設的組織架構，包括以「情報、作戰、後勤」三大範疇，下設10個執行分組進行各項防疫作為，並成立專家諮詢小組，邀集專家學者研議醫療及防疫專業技術面建議。另設立研發組，以助防疫科技研發工作與一線防疫作為密切配合，使研發量能擴展至產業界，加速相關產品開發。兩周前宣布的口罩放寬政策，將自今（20）日起正式上路，指揮中心發言人羅一鈞昨（19）日確認，本土疫情穩定，自今日起室內除了醫療照護機構、公共運輸系統外仍要佩戴外，其餘不必佩戴口罩；於各級學校與托嬰中心等，只要第一波觀察期持續穩定，也會於3月6日正式上路。
衛福部放寬室內口罩令，迄今有多家零售、百貨商場表態跟進政策，包括遠東SOGO百貨、新光三越、家樂福、全聯等，228連假將至加上後續母親節檔期，預期商機將更熱。
零售業者包括家樂福、全聯則表示，一切配合政府防疫政策，顧客進入賣場尊重佩戴口罩意願不強制要求，但工作人員、店員因常面對來往顧客，仍須佩戴口罩。
另外，法人也預期，口罩令鬆綁後，醫美保養相關商機將更活絡，從醫美診所到藥妝通路、百貨專櫃等都將受惠。
指揮中心昨日公布國內新增1萬5,747例本土病例，境外移入130例，死亡個案有68例，新增病例數較上周日的1萬6,902例減少約6.8%。
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