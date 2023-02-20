室內口罩令 今鬆綁

經濟日報／ 記者謝柏宏朱曼寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心【中央流行疫情指揮中心】2020年初新冠肺炎疫情爆發，1月20日衛福部因應疫情變化，報請行政院核准成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並以三級開設，隨即在1月23日提升為二級開設，2月27日再提升至最高等級一級開設。 指揮中心一級開設的組織架構，包括以「情報、作戰、後勤」三大範疇，下設10個執行分組進行各項防疫作為，並成立專家諮詢小組，邀集專家學者研議醫療及防疫專業技術面建議。另設立研發組，以助防疫科技研發工作與一線防疫作為密切配合，使研發量能擴展至產業界，加速相關產品開發。兩周前宣布的口罩放寬政策，將自今（20）日起正式上路，指揮中心發言人羅一鈞昨（19）日確認，本土疫情穩定，自今日起室內除了醫療照護機構、公共運輸系統外仍要佩戴外，其餘不必佩戴口罩；於各級學校與托嬰中心等，只要第一波觀察期持續穩定，也會於3月6日正式上路。

衛福部放寬室內口罩令，迄今有多家零售、百貨商場表態跟進政策，包括遠東SOGO百貨、新光三越、家樂福、全聯等，228連假將至加上後續母親節檔期，預期商機將更熱。

零售業者包括家樂福、全聯則表示，一切配合政府防疫政策，顧客進入賣場尊重佩戴口罩意願不強制要求，但工作人員、店員因常面對來往顧客，仍須佩戴口罩。

另外，法人也預期，口罩令鬆綁後，醫美保養相關商機將更活絡，從醫美診所到藥妝通路、百貨專櫃等都將受惠。

指揮中心昨日公布國內新增1萬5,747例本土病例，境外移入130例，死亡個案有68例，新增病例數較上周日的1萬6,902例減少約6.8%。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

校園口罩令3月6日鬆綁！北市各校自主決定 家長普遍要求繼續戴

40多歲癌症男打2劑疫苗 「院內感染」確診4天不治

戴口罩卻不戴套？ 新冠期間淋病、梅毒感染緩升

衛福部人事異動 疾管署副署長羅一鈞接指揮中心發言人

相關新聞

室內口罩禁令執行812天 今走入歷史

執行八一二天的室內口罩禁令今天走入歷史，僅剩公共運輸系統、醫療照護等八大場域仍需強制配戴。中國附醫副院長黃高彬說，口罩解...

未接種長者死亡占比高 詹長權批指揮中心漠視

新冠肺炎疫情昨新增一萬五七四七例本土個案，較上周同天下降約百分之六點八，連十六天較前一周同日下降，但另增一七五例中重症、...

口罩醜陋症 下半臉「走鐘」求醫者變多

今起室內口罩禁令大解封，但歷經三年多來的口罩人生，不少人自覺變醜。皮膚科醫師趙昭明表示，最近門診收治不少「口罩醜陋症」個...

室內口罩令 今鬆綁

中央流行疫情指揮中心兩周前宣布的口罩放寬政策，將自今（20）日起正式上路，指揮中心發言人羅一鈞昨（19）日確認，本土疫情...

室內口罩鬆綁明上路 什麼時候可不戴？5大情境QA一次看

明天起室內戴口罩制度鬆綁，但什麼時機可不戴口罩，很多人還是「霧煞煞」，中央社整理5大情境QA，在車站等車、參加演唱會、看球賽等是否需戴口罩，解答一次掌握...

明天口罩解封 下一步？ 專家：確診回歸本科治療更重要

維持812天後，室內口罩禁令終於要在明天正式走入歷史，僅剩公共運輸系統和醫療照護機構還仍要佩戴。不過中國附醫副院長黃高彬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦