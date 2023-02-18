王必勝讚台中最會打疫苗 盧秀燕：經典賽不須戴口罩展現防疫成果
2023世界棒球經典賽（WBC）3月8日將於台中市舉辦，衛福部政務次長兼中央流行疫情指揮中心【中央流行疫情指揮中心】2020年初新冠肺炎疫情爆發，1月20日衛福部因應疫情變化，報請行政院核准成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並以三級開設，隨即在1月23日提升為二級開設，2月27日再提升至最高等級一級開設。 指揮中心一級開設的組織架構，包括以「情報、作戰、後勤」三大範疇，下設10個執行分組進行各項防疫作為，並成立專家諮詢小組，邀集專家學者研議醫療及防疫專業技術面建議。另設立研發組，以助防疫科技研發工作與一線防疫作為密切配合，使研發量能擴展至產業界，加速相關產品開發。指揮官王必勝今日率隊到台中市政府拜會，討論球賽的防疫規定，並稱讚台中市新冠疫苗涵蓋率全國之冠，努力有目共睹。台中市長盧秀燕當場邀請指揮官與指揮中心同仁一起來觀賽，她說，配合中央放寬室內戴口罩規定，屆時大家看球賽可不須戴口罩，展現防疫成果。
2023世界棒球經典賽3月將於台中市舉辦，盧秀燕市長今日與指揮官王必勝討論球賽的防疫規定，副市長王育敏、衛生局長曾梓展等人一同與會。盧秀燕說，民眾歷經這幾年的防疫經驗，面對疫情心態較成熟，不再過度恐慌，2月20日後戴口罩規定放寬，3月8日「2023世界棒球經典賽」將在台中洲際棒球場登場，球場可容納約1.5萬人，屆時大家可選擇不戴口罩參與，但若有症狀、高齡、高風險族群則建議佩戴，若本身有疑慮也可自主戴口罩。
盧秀燕強調，國內防疫成功，才能舉辦全球大型賽事，這是疫情趨緩後，防疫措施放寬的首場大型賽事，民眾可邊飲食邊看球賽，非常有意義；台中市新冠疫苗涵蓋率全國之冠，防疫至今已開設5500多場快打站，市府團隊總動員，犧牲假日，投入物力、人力、財力為民眾接種疫苗；市府將持續配合中央推動防疫措施，以民眾利益為首要，協助宣傳接種疫苗的重要性。
王必勝表示，就數據績效來看，台中市新冠疫苗涵蓋率全國之冠，努力有目共睹，催打疫苗方式值得各縣市借鑑，一路下來感謝台中市府的幫忙，盼中央與地方持續攜手合作，提升國人疫苗涵蓋率，讓民眾至少接種一劑新冠疫苗後再全面解封。
王必勝說，國內防疫要走向正常化，「2023世界棒球經典賽」在室外球場舉辦，基本上可不戴口罩；有關市府衛生局要求加強防疫旅館津貼，相信行政院會妥善處理。
王必勝拜會盧秀燕市長後，在衛生局長曾梓展、民政局副局長徐照山陪同下至慈濟台中靜思堂快打站視察，王必勝對市府團隊快打站整體分工及作業流程讚譽有加，盛讚台中是全國最會打疫苗的標竿縣市。
王必勝說，今天主要催打疫苗、防疫措施調整，拜訪全國22縣市，傾聽縣市政府意見，讓後續防疫作為更貼近民意、更順暢；另也拜訪台中市長盧秀燕，盧市長特別提到，逐步解封進入正常生活，過度期間要更貼近民意，讓民眾理解過程、安心、放心。
衛生局統計，至112年2月17日止，台中市50至64歲市民第3劑(第1劑追加劑)接種率80.7%、第4劑(第2劑追加劑)接種率28.5%，呼籲市民踴躍接種疫苗，降低感染併發重症風險。
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