王必勝讚台中最會打疫苗 盧秀燕：經典賽不須戴口罩展現防疫成果

2023世界棒球經典賽（WBC）3月8日將於台中市舉辦，衛福部政務次長兼 中央流行疫情指揮中心【中央流行疫情指揮中心】2020年初新冠肺炎疫情爆發，1月20日衛福部因應疫情變化，報請行政院核准成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並以三級開設，隨即在1月23日提升為二級開設，2月27日再提升至最高等級一級開設。 指揮中心一級開設的組織架構，包括以「情報、作戰、後勤」三大範疇，下設10個執行分組進行各項防疫作為，並成立專家諮詢小組，邀集專家學者研議醫療及防疫專業技術面建議。另設立研發組，以助防疫科技研發工作與一線防疫作為密切配合，使研發量能擴展至產業界，加速相關產品開發。 指揮官王必勝今日率隊到台中市政府拜會，討論球賽的防疫規定，並稱讚台中市新冠疫苗涵蓋率全國之冠，努力有目共睹。台中市長盧秀燕當場邀請指揮官與指揮中心同仁一起來觀賽，她說，配合中央放寬室內戴口罩規定，屆時大家看球賽可不須戴口罩，展現防疫成果。

2023世界棒球經典賽3月將於台中市舉辦，盧秀燕市長今日與指揮官王必勝討論球賽的防疫規定，副市長王育敏、衛生局長曾梓展等人一同與會。盧秀燕說，民眾歷經這幾年的防疫經驗，面對疫情心態較成熟，不再過度恐慌，2月20日後戴口罩規定放寬，3月8日「2023世界棒球經典賽」將在台中洲際棒球場登場，球場可容納約1.5萬人，屆時大家可選擇不戴口罩參與，但若有症狀、高齡、高風險族群則建議佩戴，若本身有疑慮也可自主戴口罩。

盧秀燕強調，國內防疫成功，才能舉辦全球大型賽事，這是疫情趨緩後，防疫措施放寬的首場大型賽事，民眾可邊飲食邊看球賽，非常有意義；台中市新冠疫苗涵蓋率全國之冠，防疫至今已開設5500多場快打站，市府團隊總動員，犧牲假日，投入物力、人力、財力為民眾接種疫苗；市府將持續配合中央推動防疫措施，以民眾利益為首要，協助宣傳接種疫苗的重要性。

王必勝表示，就數據績效來看，台中市新冠疫苗涵蓋率全國之冠，努力有目共睹，催打疫苗方式值得各縣市借鑑，一路下來感謝台中市府的幫忙，盼中央與地方持續攜手合作，提升國人疫苗涵蓋率，讓民眾至少接種一劑新冠疫苗後再全面解封。

王必勝說，國內防疫要走向正常化，「2023世界棒球經典賽」在室外球場舉辦，基本上可不戴口罩；有關市府衛生局要求加強防疫旅館津貼，相信行政院會妥善處理。

王必勝拜會盧秀燕市長後，在衛生局長曾梓展、民政局副局長徐照山陪同下至慈濟台中靜思堂快打站視察，王必勝對市府團隊快打站整體分工及作業流程讚譽有加，盛讚台中是全國最會打疫苗的標竿縣市。

王必勝說，今天主要催打疫苗、防疫措施調整，拜訪全國22縣市，傾聽縣市政府意見，讓後續防疫作為更貼近民意、更順暢；另也拜訪台中市長盧秀燕，盧市長特別提到，逐步解封進入正常生活，過度期間要更貼近民意，讓民眾理解過程、安心、放心。

衛生局統計，至112年2月17日止，台中市50至64歲市民第3劑(第1劑追加劑)接種率80.7%、第4劑(第2劑追加劑)接種率28.5%，呼籲市民踴躍接種疫苗，降低感染併發重症風險。 2023世界棒球經典賽（WBC）3月8日將於台中市舉辦，衛福部政務次長兼中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日率隊到台中市政府拜會，討論球賽的防疫規定。圖／台中市政府提供

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