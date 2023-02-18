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本土+1萬4795、境外299例 55死中1例為境外移入

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
羅一鈞表示，今天新增的病例數較上周六18000例少3205例，減少約17.8%。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，今天新增的病例數較上周六18000例少3205例，減少約17.8%。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1萬5094例COVID-19確定病例，分別為1萬4795例本土個案及299例境外移入；另確診個案中新增55例死亡，其中1例為境外移入個案。指揮中心發言人羅一鈞表示，今天新增的病例數較上周六18000例少3205例，減少約17.8%。

指揮中心表示，今日新增之14,795例本土病例，為6,704例男性、8,086例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,581例)，台中市(1,815例)，桃園市(1,764例)，高雄市(1,761例)，台南市(1,362例)，台北市(1,313例)，彰化縣(720例)，新竹縣(471例)，屏東縣(408例)，雲林縣(363例)，宜蘭縣(354例)，苗栗縣(310例)，新竹市(304例)，南投縣(249例)，花蓮縣(240例)，基隆市(235例)，嘉義縣(229例)，嘉義市(125例)，台東縣(99例)，金門縣(56例)，澎湖縣(30例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為33例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、37例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月17日至今(2023)年2月14日，死亡日期介於今年1月30日至2月15日。

指揮中心說，今日新增299例境外移入個案中，為116例男性、183例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月18日至2月16日。

指揮中心統計，自 2020年起國內 COVID-19累計 9,909,368例確診、17,452例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

新增1萬5094例COVID-19確定病例，分別為1萬4795例本土個案及299例境外移入；另確診個案中新增55例死亡，其中1例為境外移入個案。圖／指揮中心提供
新增1萬5094例COVID-19確定病例，分別為1萬4795例本土個案及299例境外移入；另確診個案中新增55例死亡，其中1例為境外移入個案。圖／指揮中心提供
新增1萬5094例COVID-19確定病例，分別為1萬4795例本土個案及299例境外移入；另確診個案中新增55例死亡，其中1例為境外移入個案。圖／指揮中心提供
新增1萬5094例COVID-19確定病例，分別為1萬4795例本土個案及299例境外移入；另確診個案中新增55例死亡，其中1例為境外移入個案。圖／指揮中心提供
新增1萬5094例COVID-19確定病例，分別為1萬4795例本土個案及299例境外移入；另確診個案中新增55例死亡，其中1例為境外移入個案。圖／指揮中心提供
新增1萬5094例COVID-19確定病例，分別為1萬4795例本土個案及299例境外移入；另確診個案中新增55例死亡，其中1例為境外移入個案。圖／指揮中心提供

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