防疫進入收尾階段 王必勝建議每年至少打1劑疫苗
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天至台中視察疫苗快打站，他表示，建議民眾每年至少施打1劑疫苗，防疫進入收尾階段，希望大家能建立好保護力。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，20日起室內口罩令鬆綁，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、疾管署長莊人祥到全國22縣市拜訪，聽取地方意見，讓後續防疫作為更貼近民意。
王必勝、莊人祥今天先到台中拜訪市長盧秀燕，並在台中市衛生局長曾梓展的陪同下視察疫苗快打站。王必勝接受媒體聯訪，有關疫苗施打做上述表示。
對於室內口罩令20日鬆綁，王必勝指出，目前疫苗施打率還不夠，第2次追加劑的覆蓋率才20多%。他表示，防疫進入收尾階段，希望大家能建立保護力，目前無新的變種病毒出現，建議民眾1年可以施打至少1劑疫苗，也符合目前國際潮流。
王必勝拜訪盧秀燕，曾梓展轉述盧秀燕建議，若中央強制民眾施打疫苗或為了國家社會安全施打疫苗，民眾不一定會認同，可以站在民眾自身需求的角度，比如出國必須施打疫苗，鼓勵民眾。
世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日起將在台中洲際棒球場登場，盧秀燕也邀請王必勝前來觀賽，展現台中目前防疫很安全。
媒體詢問，前行政院發言人陳宗彥因疑涉性招待請辭一事，王必勝表示，最近沒有聯繫，對此不評論。
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