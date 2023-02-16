快訊

疫情緩！確診有望免隔離 「0+N」最快三月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情緩 確診隔離「0+N」最快三月上路

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北即時報導
隨新冠肺炎疫情趨緩，下周一起室內口罩禁令放寬。圖為於戶外休閒民眾已逐漸不戴口罩。記者曾原信攝影／報系資料照
隨新冠肺炎疫情趨緩，下周一起室內口罩禁令放寬。圖為於戶外休閒民眾已逐漸不戴口罩。記者曾原信攝影／報系資料照

新冠肺炎疫情趨緩，下周一起室內口罩禁令放寬。至於確診者隔離方式以及傳染病改類等進一步放寬措施何時上路，指揮中心指揮官王必勝表示，由於確診隔離調整牽涉到給付調整、跨部會協調等，等3月較有可能實施；傳染病改類則是最後的措施。另下周將宣布調整記者會舉行頻率。

王必勝表示，傳染病改類是最後措施，在此之前還要先調整確診者隔離方式、改變通報定義，目前都很積極在擬訂計畫，等和專家討論後會盡快實施。

隨疫情收尾，指揮中心日前表示，追加劑接種達到一定程度，才有進一步放寬的本錢。為積極催出疫苗打氣，北市從20日起，50歲以上接種任一劑「追加劑」就送500元禮券，新北則從15日起，65歲以上長者不限劑次也送禮券。

是否考慮全國跟進？王必勝說，最近指揮中心正積極拜訪各縣市，周末假日會繼續拜訪，討論未來疫苗施打，如何促進 防疫措施退場的影響。雙北提供禮券讓長者出來打疫苗是非常好的措施，但是否讓每個縣市跟進，因各地有財務考量，每個縣市的處境不同，崔打方式也差異很大，都予以尊重。

針對外界關心之後口罩開放後，在校園內學生若仍戴著口罩被同學覺得「很奇怪」，恐會被霸凌。王必勝表示，指揮中心訂定大原則，大原則下各學校若有自己做法都尊重。至於戴口罩被霸凌的事情，主要是歐美國家比較有這種情形，亞洲地區不至於發生。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

政院通過再生醫療二法 王必勝：對產業發展有很大助益

年後死亡人數增多？王必勝：春節不辦喪事 應以大區間研判

確診「0+N」不遠了？ 王必勝：待疫情穩定就是推行好時機

高端元月營收「0元」網看傻 他悲喊：說好的第二護國神山呢？

相關新聞

疫情緩 確診隔離「0+N」最快三月上路

隨新冠肺炎疫情趨緩，下周一起室內口罩禁令放寬。至於確診者隔離方式以及傳染病改類等進一步放寬措施何時上路，指揮中心指揮官王...

疫情連13天較上周下降！本土+1萬6477例 61死

國內今天新增1萬6477例本土個案，較上周四減少4095例，下降19.9％；另新增境外移入個案270例、死亡61例。疫情...

直播／今增本土16477例、境外270例 61人病歿

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增16,747例COVID-19確定病例，分別為16,477例本土個案及270例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。

疫情趨緩 專責病房調降開設比例

新冠肺炎新增死亡61例死亡、210例中重症個案。指揮中心發言人羅一鈞表示，目前全國空床率全國穩定在五成以上，因此開設比例...

滿50歲打追加劑 北市送500元禮券

國內防疫政策逐漸鬆綁，北市衛生局指出，有些人可能染疫沒篩檢，成隱形確診者，延續祭禮券催打政策，對象首度鎖定設籍北市50歲...

年齡最小死亡案例 1月大嬰染疫亡

昨新增一萬九五◯五例新冠肺炎本土個案，較上周三下降約百分之十八點四，另增二一七例中重症、六十五例死亡個案，其中最年輕死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦