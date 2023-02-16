疫情緩 確診隔離「0+N」最快三月上路

隨新冠肺炎疫情趨緩，下周一起室內口罩禁令放寬。至於確診者隔離方式以及傳染病改類等進一步放寬措施何時上路，指揮中心指揮官王必勝表示，由於確診隔離調整牽涉到給付調整、跨部會協調等，等3月較有可能實施；傳染病改類則是最後的措施。另下周將宣布調整記者會舉行頻率。

王必勝表示，傳染病改類是最後措施，在此之前還要先調整確診者隔離方式、改變通報定義，目前都很積極在擬訂計畫，等和專家討論後會盡快實施。

隨疫情收尾，指揮中心日前表示，追加劑接種達到一定程度，才有進一步放寬的本錢。為積極催出疫苗打氣，北市從20日起，50歲以上接種任一劑「追加劑」就送500元禮券，新北則從15日起，65歲以上長者不限劑次也送禮券。

是否考慮全國跟進？王必勝說，最近指揮中心正積極拜訪各縣市，周末假日會繼續拜訪，討論未來疫苗施打，如何促進 防疫措施退場的影響。雙北提供禮券讓長者出來打疫苗是非常好的措施，但是否讓每個縣市跟進，因各地有財務考量，每個縣市的處境不同，崔打方式也差異很大，都予以尊重。

針對外界關心之後口罩開放後，在校園內學生若仍戴著口罩被同學覺得「很奇怪」，恐會被霸凌。王必勝表示，指揮中心訂定大原則，大原則下各學校若有自己做法都尊重。至於戴口罩被霸凌的事情，主要是歐美國家比較有這種情形，亞洲地區不至於發生。

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