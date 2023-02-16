疫情連13天較上周下降！本土+1萬6477例 61死

國內今天新增1萬6477例本土個案，較上周四減少4095例，下降19.9％；另新增境外移入個案270例、死亡61例。疫情監測組組長周志浩表示，這是第13天下上周相比下降，預期會持續以此趨勢下降。

今日新增本土病例，為7325例男性、9145例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,117例)，桃園市(2,059例)，高雄市(1,987例)，臺中市(1,910例)，臺北市(1,440例)，臺南市(1,421例)，彰化縣(794例)，新竹縣(476例)，屏東縣(427例)，新竹市(387例)，雲林縣(384例)，宜蘭縣(366例)，苗栗縣(337例)，基隆市(303例)，南投縣(269例)，嘉義縣(249例)，花蓮縣(204例)，嘉義市(136例)，臺東縣(113例)，金門縣(49例)，澎湖縣(36例)，連江縣(13例)。

今日新增61例本土病例死亡個案，為39例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年12月24日至今年2月13日，死亡日期介於去年12月26日至今年2月13日。

今日新增270例境外移入個案中，為106例男性、164例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月16日至2月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計987萬8848例確診，分別為5萬2902例境外移入、982萬5892例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1萬7319例死亡病例，其中1萬7298例本土，另21例為境外移入。

圖/指揮中心提供

圖/指揮中心提供

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