疫情走到尾聲 指揮中心下午2時開記者會

指揮中心發言人一職改由疾管署副署長羅一鈞接任，今指揮中心記者會陣容是否改變，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官王必勝對外說明疫情發展。

衛福部長薛瑞元周二宣布人事異動，原疾管署長周志浩接任次長、原疾管署副署長莊人祥則接任疾管署長。連帶指揮中心發言人一職改由疾管署副署長羅一鈞接任。

薛瑞元日前表示，由於疫情已走到尾聲，指揮中心的職務不會有太大調整，周志浩和莊人祥仍然分別擔任疫情監測組組長和社區監測組長。

昨新增1萬9505例新冠肺炎本土個案，較上周三下降約18.4%，另增217例中重症、65例死亡個案，其中最年輕死亡個案為1個月大男嬰，成為本波疫情以來，最小的死亡案例。

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