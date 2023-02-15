新冠最小死亡個案、1個月大男嬰家中無反應 送醫陽性確診亡

國內新增217例中重症及65例死亡個案，其中包括一例1個月大男嬰，為目前最小的死亡個案。指揮中心發言人羅一鈞表示，該案未達接種疫苗年齡、在家中發現無反應，送醫已無生命，新冠PCR陽性確診，經急救無效過世，法醫相驗死因為肺泡膨脹不全及新冠肺炎。

今日新增65例本土病例死亡個案，為35例男性、30例女性，年齡介於1個月大至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、41例未接種三劑以上疫苗。

其中一例1個月大的男嬰，無慢性病史，未達新冠疫苗接種年齡。去年10月30日在家中被發現無反應，送醫時已無生命徵象，檢驗新冠PCR陽性確診，經急救無效不幸過世，經法醫相驗死因為肺泡膨脹不全及新冠肺炎。之所以現在才通報歸案，主要是因法醫相驗鑑定時間比較久。

截至今日公布兒童重症共311例，包括MIS-C 204例、腦炎38例、肺炎（含細支氣管炎）34例、哮吼12例、家中死亡11例、敗血症5例、心肌炎2例、共病5例；其中死亡45例。

另針對台大公衛教授陳秀熙建議，現正處於解封轉型期，應要改成「中重症通報」才能避免醫療緊縮及超額死亡；若每周中症不超過600人且重症不超過350人，即可達到安全解封指數。

羅一鈞表示，過去一周中症人數約670人、重症462人。是否改變通報定義仍依據日前指揮官所說，目前三大工作包括加強次世代疫苗接種、調整確診隔離天數，最後才是修正通報定義。其中，以「加強次世代疫苗接種」最為優先，才有本錢進行後續事項的調整。

羅一鈞說，除了須同步觀察疫情的發展外，也需要研議好配套，包括輕症者如何得到醫療照顧、是否可以上班等，都要一併討論，最後才是討論上路時間。 國內新增217例中重症及65例死亡個案。圖／指揮中心提供 國內新增217例中重症及65例死亡個案。圖／指揮中心提供

商品推薦

udn討論區