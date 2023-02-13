連10天較上周同日下降 本土＋1萬2397例 下降24.4%
新冠肺炎連十天下降，國內今天新增1萬2397例本土個案，較上周一降24.4%。另新增260例境外移入、54例死亡。疫情監測組組長周志浩表示，病例和前一周下降約四分之一，死亡數字也略降，期待能持續下降。
今日新增本土病例，為5748例男性、6635例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,365例)，高雄市(1,526例)，桃園市(1,517例)，台中市(1,497例)，台北市(1,024例)，台南市(1,004例)，彰化縣(630例)，新竹縣(404例)，屏東縣(339例)，苗栗縣(289例)，基隆市(257例)，新竹市(252例)，雲林縣(243例)，宜蘭縣(231例)，南投縣(209例)，花蓮縣(180例)，嘉義縣(148例)，嘉義市(106例)，台東縣(69例)，澎湖縣(55例)，金門縣(46例)，連江縣(6例)。
今日新增54例本土病例死亡個案，為35例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、34例未接種三劑以上疫苗。確診日介於去年9月14日至今年2月10日，死亡日期介於去年11月9日至今年2月10日。
今日新增260例境外移入個案中，為99例男性、161例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月13日至2月12日。
指揮中心統計，截至目前國內累計982萬1755例確診，分別為5萬2174例境外移入、976萬9527例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬7157例死亡病例，其中1萬7136例本土，個案居住縣市分布為新北市3,349例、台北市1,893例、台中市1,829例、高雄市1,721例、台南市1,265例、桃園市1,257例、彰化縣1,098例、屏東縣676例、雲林縣551例、南投縣542例、苗栗縣479例、嘉義縣458例、宜蘭縣353例、基隆市345例、新竹縣281例、嘉義市280例、花蓮縣280例、台東縣206例、新竹市189例、澎湖縣45例、金門縣39例；另21例為境外移入。
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