聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩塑膠微粒傳播病毒？ 待研究

聯合報／ 記者許政榆沈能元彭宣雅／台北報導
國內專家表示，口罩分解後形成塑膠微粒是否成為病毒載體，讓病毒持續傳播，還需要更多研究證實。本報資料照片
國內專家表示，口罩分解後形成塑膠微粒是否成為病毒載體，讓病毒持續傳播，還需要更多研究證實。本報資料照片

指揮中心公布國內昨新增本土新冠肺炎病例一萬九三○九例，病例連續七天呈下降趨勢，但新增七十例新冠肺炎死亡病例，且有兩例特殊死亡個案，均為四十多歲女性，皆有慢性病史、長期臥床，其中一人已打三劑疫苗，確診當天過世。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨新增病例數較上周五減少約百分之廿三點一。自去年初至今年二月九日，本土個案累計九六八萬八一七七例，死亡一六一○五例。

室內口罩令即將於二月廿日鬆綁，中國醫藥大學藥用化妝品學系助理教授李宥萱指出，全球每月約使用一九四○億個一次性口罩和手套，有研究指出，口罩分解過程會釋放數十億個塑膠微粒，專家認為，塑膠微粒可能成為病毒載體而進行傳播，但目前尚未證實也沒有定論，此為未來重要研究方向。

台北醫學大學臨床醫學研究所教授邱惠雯表示，塑膠顆粒分為塑膠微粒及塑膠奈米，塑膠顆粒可透過皮膚、呼吸、食入等方式進入人體，已是全球性問題，各國須共同解決。目前環境塑膠顆粒暴露與一般族群健康危害相關性仍需更多研究。

環保署回收基管會執秘王嶽斌表示，塑膠微粒的限用已參考美國規定，針對化妝品與個人清潔用品等六類限制不得含塑膠微粒（柔珠），後續會再滾動式檢討。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 塑膠微粒 環保署 慢性病 羅一鈞

延伸閱讀

今年首例漢他病毒！30多歲女「疑家庭群聚」但家中白鼠皆陰性

40多歲女呼吸困難、咳嗽 快篩陽當天惡化死亡

長照陽性率持續上升 羅一鈞：下周確診住院需求將減

新冠增3死 2中年男有肝硬化 羅一鈞：高風險族群應至少接種三劑

相關新聞

口罩塑膠微粒傳播病毒？ 待研究

指揮中心公布國內昨新增本土新冠肺炎病例一萬九三○九例，病例連續七天呈下降趨勢，但新增七十例新冠肺炎死亡病例，且有兩例特殊...

疫苗太多劑易混淆！指揮中心納22縣市意見擬2023接種計畫

新冠肺炎疫情流感化，中央流行疫情指揮中心啟動走訪22縣市交流意見，希望提升疫苗覆蓋率，也聆聽地方意見。指揮官王必勝表示，...

王必勝訪台南討論防疫 黃偉哲：建議中央新冠疫苗常態施打

中央疫情指揮中心指揮官王必勝、衛福部疾管署莊人祥副署長等人今天拜訪台南市長黃偉哲討論相關防疫意見。黃偉哲建議中央可常態化...

40多歲女呼吸困難、咳嗽 快篩陽當天惡化死亡

中央流行疫情指揮中心今公布新增70例新冠肺炎死亡病例，其中兩例為特殊死亡個案，皆為40多歲女性，其中一人接種過三劑疫苗，...

本土+1萬9309例、320境外、70死 較上周同日減少23.1%

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1萬9629例COVID-19確定病例，分別為1萬9309例本土個案及320例境外移...

口罩令鬆綁4類人仍建議戴口罩 專家看1規定直呼：不合理！

中央流行疫情指揮中心宣布本月20日起大幅度鬆綁口罩禁令，非指定地點的室內可不戴口罩，不過毒理專家招名威指出，「有發燒或呼吸道症狀者」被列為「建議戴口罩」的對象並不合理，這類人應被強制要求戴口罩，否則會影響健康的群眾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦