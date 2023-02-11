口罩塑膠微粒傳播病毒？ 待研究

指揮中心公布國內昨新增本土新冠肺炎病例一萬九三○九例，病例連續七天呈下降趨勢，但新增七十例新冠肺炎死亡病例，且有兩例特殊死亡個案，均為四十多歲女性，皆有慢性病史、長期臥床，其中一人已打三劑疫苗，確診當天過世。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨新增病例數較上周五減少約百分之廿三點一。自去年初至今年二月九日，本土個案累計九六八萬八一七七例，死亡一六一○五例。

室內口罩令即將於二月廿日鬆綁，中國醫藥大學藥用化妝品學系助理教授李宥萱指出，全球每月約使用一九四○億個一次性口罩和手套，有研究指出，口罩分解過程會釋放數十億個塑膠微粒，專家認為，塑膠微粒可能成為病毒載體而進行傳播，但目前尚未證實也沒有定論，此為未來重要研究方向。

台北醫學大學臨床醫學研究所教授邱惠雯表示，塑膠顆粒分為塑膠微粒及塑膠奈米，塑膠顆粒可透過皮膚、呼吸、食入等方式進入人體，已是全球性問題，各國須共同解決。目前環境塑膠顆粒暴露與一般族群健康危害相關性仍需更多研究。

環保署回收基管會執秘王嶽斌表示，塑膠微粒的限用已參考美國規定，針對化妝品與個人清潔用品等六類限制不得含塑膠微粒（柔珠），後續會再滾動式檢討。

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