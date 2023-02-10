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口罩令鬆綁4類人仍建議戴口罩 專家看1規定直呼：不合理！

聯合新聞網／ 綜合報導
國內口罩令將於2月20日鬆綁。圖／指揮中心提供
國內口罩令將於2月20日鬆綁。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心宣布本月20日起大幅度鬆綁口罩禁令，非指定地點的室內可不戴口罩，不過毒理專家招名威指出，「有發燒或呼吸道症狀者」被列為「建議戴口罩」的對象並不合理，這類人應被強制要求戴口罩，否則會影響健康的群眾。

室內口罩令2月20日起鬆綁，維持812天的室內強制全面戴口罩規定，將走入歷史。不過，醫療照護及公共運輸等二大類指定場所需「強制佩戴」，其餘場所採「建議」或「自主」佩戴。

毒理專家招名威在臉書貼文指出，「口罩要鬆綁，但凡是有發燒及呼吸道症狀的人，只被列在『建議戴』？不合理！有這樣症狀的人就應該戴起口罩，而且這根本就該劃歸在強制『應該戴』的範圍，不然健康的人沒事是會發燒或是有呼吸症狀？是要影響多少健康的人呢？」

中央流行疫情指揮中心9日表示，經考量國內疫情逐漸平穩，醫療量能充足，且已進行跨部會溝通研議，經綜合評估後，如疫情持續穩定可控，自2月20日實施以下室內戴口罩放寬之通案性規定。

指揮中心表示，4種特殊狀況「建議戴口罩」，包括有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。

新冠肺炎 COVID-19 招名威 口罩

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悶812天 室內20日起可脫口罩 剩2類場所強制佩戴

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