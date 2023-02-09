台東增設50歲以上疫苗接種站 接種民眾可獲百元禮券
台東縣政府今宣布各鄉鎮11至18日增設50歲以上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站，當天接種民眾可獲新台幣100元禮券。
台東縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，因應變異株之疫情衝擊，且本土COVID-19疫情近日有升溫趨勢且重複感染個案增加，提醒民眾除落實防疫措施外，應接種疫苗才可降低因染病導致重症及死亡風險。
衛生局長孫國平表示，台東縣染疫導致重症死亡年齡多為65歲以上長者，而死亡個案中未接種疫苗和未完成基礎劑接種高達6成以上，雖然無法百分之百預防感染COVID-19，但可降低重症及死亡風險。
春節後國內確診個案皆有明顯上升，為方便民眾接種及提升民眾接種誘因，特別於各鄉鎮市加開50歲（含）以上民眾新冠疫苗社區接種場次，請民眾儘快完成疫苗接種。
衛生局提醒，這次加開疫苗接種場次接種對象為50歲以上未完成基礎劑、追加劑或免疫力不全及低下未完成基礎加強劑民眾，而基礎劑疫苗可選擇BNT或Novavax二劑疫苗需間隔滿4週（28天）才可接種；已完成兩劑基礎劑者，需與前一劑間隔12週（84天）才可接種追加劑，而追加劑疫苗建議接種雙價MoBA.4/5。
疫情快報
▪【疫情專題】2月9日新增本土20,572例、境外移入348例 確診死亡45例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言