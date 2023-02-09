室內有望脫口罩 指揮中心今公布細節

昨新增二萬三八九三例本土個案，相較於上周三，降幅達二成四，連五天下降，疫情趨緩，指揮中心發言人莊人祥昨晚表示，將於今天宣布室內口罩鬆綁措施的細節，但不會立刻實施，將預留緩衝期，待觀察疫情趨勢及醫療量能變化，再決定上路日期。

去年十二月一日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外全程佩戴口罩規定。但第二階段口罩鬆綁措施將正面表列需戴口罩特定室內場所，原訂今年一月底宣布，但過年後疫情升溫，指揮中心謹慎處理。莊人祥表示，將於今日宣布細節，哪些室內場域必須戴口罩，至於實施日期則未定，

由於全國高中以下學校下周一（十三日）開學，校園室內口罩屆時是否解禁？教育部長潘文忠說，已取得家長、教師團體、學校教師代表的觀察、建議，公布時間會由指揮中心決定。若開學前仍未公布，將維持現行規範。

近期境外移入確診者居高不下，每天約三、四百人，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期境外移入個案以春節出國旅遊、返台後發病者為主，自陸入境者明顯變少，提醒民眾出國時須做好防疫措施。

台大公衛教授陳秀熙指出，Xbb.1.5和BQ1.1為全球目前兩大主流變異株，美國研究顯示，六成確診者不需就醫，存活率可維持九成九以上。建議我國可在持續監視中重症的前提下，解除無症狀及輕症的強制通報和強制隔離，以自主防疫措施取代，如輕症者戴口罩一周，以及接觸脆弱族群前做快篩、居家症狀監測二到三天等。

昨新增一七七例中重症、五十四例死亡個案，羅一鈞表示，較年輕死亡個案為四十多歲死亡個案，共有三人，其中兩人有肝硬化慢性病史，且分別未接種和僅接種兩劑疫苗。肝硬化為染疫重症的高風險因子，提醒肝疾病人至少完整接種三劑疫苗，並追加次世代疫苗。

值得注意的是，台灣新冠死亡率下降，全死因死亡率仍維持在高點，陳秀熙指出，原因在於來自於其他疾病所貢獻的超額死亡，這也顯示基礎醫療照護量能不足，需要改善，「不可以只用新冠死亡作指標」，也需監測非新冠死亡個案及相關數據，調整醫療量能，才能避免超額死亡持續發生。

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