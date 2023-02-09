聽新聞
test
0:00 / 0:00

室內有望脫口罩 指揮中心今公布細節

聯合報／ 記者楊雅棠趙宥寧／台北報導
疫情趨緩，指揮中心發言人莊人祥昨晚表示，今將宣布室內口罩鬆綁措施。圖為民眾逛地下街。記者林伯東／攝影
疫情趨緩，指揮中心發言人莊人祥昨晚表示，今將宣布室內口罩鬆綁措施。圖為民眾逛地下街。記者林伯東／攝影

昨新增二萬三八九三例本土個案，相較於上周三，降幅達二成四，連五天下降，疫情趨緩，指揮中心發言人莊人祥昨晚表示，將於今天宣布室內口罩鬆綁措施的細節，但不會立刻實施，將預留緩衝期，待觀察疫情趨勢及醫療量能變化，再決定上路日期。

去年十二月一日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外全程佩戴口罩規定。但第二階段口罩鬆綁措施將正面表列需戴口罩特定室內場所，原訂今年一月底宣布，但過年後疫情升溫，指揮中心謹慎處理。莊人祥表示，將於今日宣布細節，哪些室內場域必須戴口罩，至於實施日期則未定，

由於全國高中以下學校下周一（十三日）開學，校園室內口罩屆時是否解禁？教育部長潘文忠說，已取得家長、教師團體、學校教師代表的觀察、建議，公布時間會由指揮中心決定。若開學前仍未公布，將維持現行規範。

近期境外移入確診者居高不下，每天約三、四百人，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期境外移入個案以春節出國旅遊、返台後發病者為主，自陸入境者明顯變少，提醒民眾出國時須做好防疫措施。

台大公衛教授陳秀熙指出，Xbb.1.5和BQ1.1為全球目前兩大主流變異株，美國研究顯示，六成確診者不需就醫，存活率可維持九成九以上。建議我國可在持續監視中重症的前提下，解除無症狀及輕症的強制通報和強制隔離，以自主防疫措施取代，如輕症者戴口罩一周，以及接觸脆弱族群前做快篩、居家症狀監測二到三天等。

昨新增一七七例中重症、五十四例死亡個案，羅一鈞表示，較年輕死亡個案為四十多歲死亡個案，共有三人，其中兩人有肝硬化慢性病史，且分別未接種和僅接種兩劑疫苗。肝硬化為染疫重症的高風險因子，提醒肝疾病人至少完整接種三劑疫苗，並追加次世代疫苗。

值得注意的是，台灣新冠死亡率下降，全死因死亡率仍維持在高點，陳秀熙指出，原因在於來自於其他疾病所貢獻的超額死亡，這也顯示基礎醫療照護量能不足，需要改善，「不可以只用新冠死亡作指標」，也需監測非新冠死亡個案及相關數據，調整醫療量能，才能避免超額死亡持續發生。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠增3死 2中年男有肝硬化 羅一鈞：高風險族群應至少接種三劑

學者建議解除強制通報隔離 美國6成確診無需就醫

陳秀熙：逐步解封加疫苗 群體免疫達70%可降級

要打要快！三劑型都將屆效 日後恐打不到單價BNT疫苗

相關新聞

室內有望脫口罩 指揮中心今公布細節

昨新增二萬三八九三例本土個案，相較於上周三，降幅達二成四，連五天下降，疫情趨緩，指揮中心發言人莊人祥昨晚表示，將於今天宣...

等到了！ 指揮中心證實明宣布口罩鬆綁措施

口罩何時鬆綁備受外界關注。指揮中心發言人莊人祥證實，明天就會宣布。但他強調，就算明天公布，也不會立刻實施，會留緩衝期，觀...

防疫第一線「擋子彈」卻領不到錢 指揮中心回應了

民進黨立委陳靜敏今與護理團體一起舉行記者會為醫護人員發聲，表示許多醫護人員未能領到應有的補助津貼。指揮中心傍晚回應表示，...

發錢囉！台南明起50到64歲打第4劑疫苗 可領300元禮券

春節過後，疫情上揚，台南是為鼓勵長者注射疫苗，從明天起到2月底，加碼送禮券，針對設籍台南市50歲到64歲民眾，注射第2次...

陸入境篩檢停境外移入仍高 羅一鈞：主要為出國旅遊回國者

中國大陸入境旅客全面執行新冠肺炎唾液PCR檢驗措施執行到2月6日。不過，對陸唾液篩檢暫停後，近期境外移入個案仍居高不下，...

新冠增3死 2中年男有肝硬化 羅一鈞：高風險族群應至少接種三劑

國內新冠肺炎新增177例中重症、54例死亡個案，其中三例40多歲死亡個案，兩例有肝硬化慢性病史，疫苗接種分別未接種和僅接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦