等到了！ 指揮中心證實明宣布口罩鬆綁措施

口罩何時鬆綁備受外界關注。指揮中心發言人莊人祥證實，明天就會宣布。但他強調，就算明天公布，也不會立刻實施，會留緩衝期，觀察疫情趨勢及醫療量能變化後實施。

對於緩衝期多久，莊人祥僅表示，一切靜待明天記者會說明。

國內去年12月1日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外全程佩戴口罩的規定。但第二階段口罩鬆綁，正面表列需戴口罩特定室內場所，原訂今年1月底宣布，卻遲未鬆口。

指揮官王必勝周一表示，口罩鬆綁一直在觀察三個考量點，包括確診數、病房使用率和各部會持續溝通。

雖然確診數看來已往好的方向下降，但病房使用率這幾天看來使用仍高、有點擁擠。各部會溝通也持續進行，可以就會宣布。

教育部長潘文忠今天受訪則表示，教育部已取得家長、教師團體、學校教師代表的觀察、建議，近期會就口罩鬆綁措施對外說明。

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