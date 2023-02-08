防疫第一線「擋子彈」卻領不到錢 指揮中心回應了

民進黨立委陳靜敏今與護理團體一起舉行記者會為醫護人員發聲，表示許多醫護人員未能領到應有的補助津貼。指揮中心傍晚回應表示，防疫旅館徵調醫護的津貼補償，依法是地方政府權責，非全額補助。至於防疫人員津貼及醫療機構獎勵金，已完成撥款超過新台幣200億。

陳靜敏上午指出，不斷接獲基層醫護與醫療單位陳情，防疫津貼包含地方縣市加強型防疫旅館、醫事人員及相關人員津貼、醫療機構獎勵金的發放，「只能用一團混亂來形容」。

去年四月疫情大爆發時，衛福部為保全急性醫療照護的量能，要求地方政府開設加強型防疫旅館來收容無症狀、輕症狀確診者，並提供一份補助草案，要求地方政府依草案的待遇與津貼盡速徵募醫事人員。但衛福部直到去年十二月加強型防疫旅館退場後才通過補助要點，且將當初草案所列的人員津貼砍半。

對此，指揮中心發出四點聲明。針對防疫旅館徵調醫護人員的津貼補償，指揮中心表示，地方加強型防疫旅館受徵調醫護人員的津貼補償，依法是地方政府權責。指揮中心基於協助確診個案分流收治的立場，由衛生福利部向行政院爭取預算部分補助地方政府，非全額補助。

而因應疫情，衛福部去年4月先函送相關草案，並說明經費由各地方政府提出申請待行政院核定後才會另行通知。行政院去年12月核定補助原則後，衛福部即函知地方政府提出經費申請。目前已有兩個縣市提出，將請其他各縣市政府加速辦理津貼補助申請事宜。

除了加強型防疫旅館徵調的醫護人員津貼外，針對防疫人員津貼及醫療機構獎勵金的發放，指揮中心表示，2020年至2022年12月的人員津貼，累計已有271家醫院提出申請，並已完成撥款新台幣200億9765萬9000元。

由於去年3月起已全面改採線上申請作業，以加速津貼及獎勵金發放，並從去年5月起調整撥款方式，於每月10日前即預先撥付前一個月的預估津貼，由醫院在收到款項一周內核發。指揮中心表示，如第一線人員對津貼及獎勵費用有疑義者，可透過衛福部部長信箱(https://gov.tw/8p6)或護理職場爭議通報平台(https://gov.tw/ckQ)等提出申訴。

商品推薦

udn討論區