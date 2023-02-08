病例連五降 本土+2萬3893例 下降24.2%
新冠肺炎疫情連五天下降，國內今天新增2萬3893例本土個案，較上周三減少7608例，下降24.2%；另新增347例境外移入及54例死亡。
今日新增本土病例，為1萬0955例男性、1萬2932例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,619例)，台中市(2,879例)，高雄市(2,841例)，桃園市(2,739例)，台北市(2,243例)，台南市(1,890例)，彰化縣(1,126例)，新竹縣(754例)，屏東縣(675例)，新竹市(598例)，苗栗縣(569例)，基隆市(510例)，宜蘭縣(502例)，雲林縣(478例)，南投縣(410例)，花蓮縣(297例)，嘉義縣(292例)，嘉義市(203例)，台東縣(136例)，金門縣(63例)，澎湖縣(60例)，連江縣(9例)。
今日新增54例本土病例死亡個案，為34例男性、20例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、38例未接種三劑以上疫苗。確診日介於去年12月24日至今年2月3日，死亡日期介於今年1月20日至2月4日。
今日新增347例境外移入個案中，為146例男性、201例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月8日至2月7日。
指揮中心統計，截至目前國內累計973萬3094例確診，分別為5萬0876例境外移入、968萬2164例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬6849例死亡病例，其中1萬6828例本土，個案居住縣市分布為新北市3,287例、台北市1,852例、台中市1,801例、高雄市1,686例、台南市1,245例、桃園市1,238例、彰化縣1,077例、屏東縣666例、雲林縣543例、南投縣536例、苗栗縣466例、嘉義縣445例、宜蘭縣348例、基隆市336例、新竹縣279例、嘉義市277例、花蓮縣275例、台東縣204例、新竹市184例、澎湖縣44例、金門縣39例；另21例為境外移入。
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