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本土增1萬6391例、63死 春節連假後首跌破2萬例

中央社／ 台北6日電

中央流行疫情指揮中心說明，今天新增1萬6391例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，是春節連假後首跌破2萬例，確診個案新增63人死亡；另外，境外移入增249例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

年後首度跌破2萬例 本土+1萬6391例

直播／病例續降！今本土新增16391例 63病歿、249境外移入

本土+2萬3349例、397例境外、79死 較上周減少14%

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