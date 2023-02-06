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直播／較上周降26%！今增本土確診16,391例、境外249例 63人死亡

美國為何擊墜「間諜氣球」：陸方挑戰的「壓力測試」？

今新增224中重症 16歲男染疫 加護病房救治中

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙邱宜君／台北即時報導
指揮中心記者會出席名單由左到右醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
指揮中心記者會出席名單由左到右醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

國內今天新增中重症224例，死亡63例。中重症包括一名青少年重症，有慢性神經系統疾病，未接種疫苗，染疫出現肺炎，目前仍在加護病房治療中。目前中重症累計4萬4752例，其中1萬5891例。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增63例本土病例死亡個案，為33例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，其中57例具慢性病史、45例未接種三劑以上疫苗。

中重症個案包括一例兒童MIS-C個案，已出院。另有一名16歲少年，本身有慢性神經系統疾病、長期臥床，並使用非侵襲性呼吸器，未接種疫苗。1月23日出現發燒、咳嗽、流鼻水、呼吸困難等症狀至急診，檢查有雙側肺炎，經PCR檢查陽性確診，收治專責加護病房。1月24日因呼吸窘迫，插管使用呼吸器及藥物治療，目前仍住加護病房治療中。

目前青少年重症共累計32例，分別為肺炎15例、MIS-C有10例、共病6例、心肌炎1例；其中死亡8例。

國內今天新增中重症224例，死亡63例。圖／指揮中心提供
國內今天新增中重症224例，死亡63例。圖／指揮中心提供

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