年後首度跌破2萬例 本土+1萬6391例

室內口罩解封令因疫情升溫而暫緩宣布，但專家仍挺口罩解封說，民眾可自主視狀況戴口罩！長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如5日受訪時說，民眾在洗手間等高風險等區域，應自主戴上口罩。台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民則說，疫情可能還會延燒2、3個月，屆時才可放心調整口罩政策。

2023-02-05 16:32