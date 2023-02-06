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直播／較上周降26%！今增本土確診16,391例、境外249例 63人死亡

美國為何擊墜「間諜氣球」：陸方挑戰的「壓力測試」？

年後首度跌破2萬例 本土+1萬6391例

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙邱宜君／台北即時報導
春節後本土個案首度跌破2萬例，與上周同日相比連續三天下降。圖／指揮中心提供
春節後本土個案首度跌破2萬例，與上周同日相比連續三天下降。圖／指揮中心提供

春節後本土個案首度跌破2萬例，與上周同日相比連續三天下降。國內今天新增1萬6391例本土個案，與上周一相比減少26%；另新增境外移入個案249例、死亡個案63例。疫情監測組組長周志浩表示，疫情延續前兩天的情形，看來還算穩定。

今日新增本土病例，為7483例男性、8886例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,136例)，桃園市(2,125例)，高雄市(1,990例)，台中市(1,921例)，台北市(1,333例)，台南市(1,242例)，彰化縣(838例)，新竹縣(566例)，苗栗縣(486例)，屏東縣(428例)，新竹市(414例)，基隆市(314例)，南投縣(291例)，雲林縣(291例)，宜蘭縣(275例)，嘉義縣(210例)，花蓮縣(200例)，嘉義市(128例)，台東縣(79例)，金門縣(65例)，澎湖縣(53例)，連江縣(6例)。

今日新增63例本土病例死亡個案，為33例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去年12月10日至今年2月3日，死亡日期介於今年1月17日至2月3日。

今日新增249例境外移入個案中，為113例男性、136例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月6日至2月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計968萬5484例確診，分別為5萬0268例境外移入、963萬5162例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬6750例死亡病例，其中16,729例本土，個案居住縣市分布為新北市3,260例、台北市1,836例、台中市1,795例、高雄市1,673例、台南市1,241例、桃園市1,235例、彰化縣1,075例、屏東縣661例、雲林縣539例、南投縣535例、苗栗縣464例、嘉義縣443例、宜蘭縣345例、基隆市331例、新竹縣278例、嘉義市275例、花蓮縣274例、台東縣202例、新竹市184例、澎湖縣44例、金門縣39例；另21例為境外移入。

新冠肺炎 COVID-19

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