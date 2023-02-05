室內口罩將解封 專家：視狀況戴口罩

室內口罩解封令因疫情升溫而暫緩宣布，但專家仍挺口罩解封說，民眾可自主視狀況戴口罩！長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如5日受訪時說，民眾在洗手間等高風險等區域，應自主戴上口罩。台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民則說，疫情可能還會延燒2、3個月，屆時才可放心調整口罩政策。

指揮中心原訂於2日公佈室內口罩令解封政策，但基於春節後確診病例數反彈、醫院病床量能緊繃，且室內口罩解封涉各部會等三大理由，決定延後宣布解封政策。

視狀況戴口罩

「個人偏向開放室內口罩解封令，」施信如說，現在室內用餐已經開放口罩，但因為室內口罩尚未解封，起身拿個餐巾紙就要戴上口罩，回到座位用餐又不用戴上口罩，相當不方便。

她說，「口罩解封不強制戴口罩，但不代表民眾不能自主保護自己」，像是去洗手間、搭乘交通大眾工具或身旁的人出現症狀等情況，還是可以戴上口罩。施信如強調，室內口罩解封並非代表疫情緩和，而是對讓民眾能「視狀況而訂」來戴口罩。

施信如說，除了戴口罩阻止呼吸道傳染之外，手部觸碰到眼口鼻也是主要的傳染管道，所以免疫力低下的族群還是要保持噴酒精、勤洗手的習慣，保持手部的清潔。她也指出，像是比較容易喘的脆弱群眾並不適合戴口罩，身旁的人更應該自主戴上口罩，保護脆弱族群的身體健康。

疫情降溫再談放寬

台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民在媒體受訪表示，台灣目前已處於「複雜的流行狀況」，但2種病毒株同時在流行，就會使情況更複雜，也不清楚是否有第3個病毒株正在流行，種種因素使得致死率下降不明顯。

黃立民表示，新冠疫情可能「永遠不會過去」，許多民眾看到他國放鬆疫情政策，便理所當然認為疫情已趨緩，但疫情可能要再2、3月後才會明確往下降，屆時才能放心調整室內口罩、病例通報更改等措施。

解封關鍵是確診黑數

精神科醫師沈政男於臉書表示，口罩說要宣布解禁日期，看了疫情上揚又延後宣布，最後可能比照韓國，條列必須戴口罩的場所。問題是，韓國確診率高達5成，而台灣只有4成，室內口罩鬆綁後的影響未必一樣。如新加坡早已鬆綁室內口罩了，疫情沒有再起，關鍵也在於：「到底確診黑數有多少？」

他強調，因此，從未確診的人如果不想確診，那就繼續戴好口罩，不管口罩禁令怎麼調整，「只要陌生人出現在我眼前，我就會戴N95口罩。」沈政男說，現在的狀況，官方禁令越來越少，接下來就看個人防疫了。

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