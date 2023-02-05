快訊

泰國羽賽／爆冷力退香港好手伍家朗 台灣男單新希望林俊易捧冠

燕麥奶、牛奶都是奶 營養師提醒「這款奶」喝下全是油

室內口罩將解封 專家：視狀況戴口罩

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
室內口罩解封令即將發布，專家受訪時說，仍應「視狀況戴口罩」。（總統府提供）
室內口罩解封令即將發布，專家受訪時說，仍應「視狀況戴口罩」。（總統府提供）

室內口罩解封令因疫情升溫而暫緩宣布，但專家仍挺口罩解封說，民眾可自主視狀況戴口罩！長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如5日受訪時說，民眾在洗手間等高風險等區域，應自主戴上口罩。台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民則說，疫情可能還會延燒2、3個月，屆時才可放心調整口罩政策。

指揮中心原訂於2日公佈室內口罩令解封政策，但基於春節後確診病例數反彈、醫院病床量能緊繃，且室內口罩解封涉各部會等三大理由，決定延後宣布解封政策。

視狀況戴口罩

「個人偏向開放室內口罩解封令，」施信如說，現在室內用餐已經開放口罩，但因為室內口罩尚未解封，起身拿個餐巾紙就要戴上口罩，回到座位用餐又不用戴上口罩，相當不方便。

她說，「口罩解封不強制戴口罩，但不代表民眾不能自主保護自己」，像是去洗手間、搭乘交通大眾工具或身旁的人出現症狀等情況，還是可以戴上口罩。施信如強調，室內口罩解封並非代表疫情緩和，而是對讓民眾能「視狀況而訂」來戴口罩。

施信如說，除了戴口罩阻止呼吸道傳染之外，手部觸碰到眼口鼻也是主要的傳染管道，所以免疫力低下的族群還是要保持噴酒精、勤洗手的習慣，保持手部的清潔。她也指出，像是比較容易喘的脆弱群眾並不適合戴口罩，身旁的人更應該自主戴上口罩，保護脆弱族群的身體健康。

疫情降溫再談放寬

台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民在媒體受訪表示，台灣目前已處於「複雜的流行狀況」，但2種病毒株同時在流行，就會使情況更複雜，也不清楚是否有第3個病毒株正在流行，種種因素使得致死率下降不明顯。

黃立民表示，新冠疫情可能「永遠不會過去」，許多民眾看到他國放鬆疫情政策，便理所當然認為疫情已趨緩，但疫情可能要再2、3月後才會明確往下降，屆時才能放心調整室內口罩、病例通報更改等措施。

解封關鍵是確診黑數

精神科醫師沈政男於臉書表示，口罩說要宣布解禁日期，看了疫情上揚又延後宣布，最後可能比照韓國，條列必須戴口罩的場所。問題是，韓國確診率高達5成，而台灣只有4成，室內口罩鬆綁後的影響未必一樣。如新加坡早已鬆綁室內口罩了，疫情沒有再起，關鍵也在於：「到底確診黑數有多少？」

他強調，因此，從未確診的人如果不想確診，那就繼續戴好口罩，不管口罩禁令怎麼調整，「只要陌生人出現在我眼前，我就會戴N95口罩。」沈政男說，現在的狀況，官方禁令越來越少，接下來就看個人防疫了。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

口罩令解禁多數人還是戴緊緊！醫揭可能原因 眾人笑翻大推1點

室內口罩解封再等等！台灣延後宣布 日本文科省大臣也秒改口

不捨李伯璋卸任健保署長 醫：內閣改組「最遺憾變動」

陸XBB.1.5變異株一定來 黃立民曝防疫關鍵看這事

相關新聞

病例連續兩天下降！本土+2萬2594例 397例境外、73死

春節過後連續九天上升，昨天病例數首降，今天則再度下降。國內今天新增2萬2594例本土個案，較上周日減少4511例，下降約...

單周病例升3成 莊人祥：預期下周會下降

春節後新冠肺炎連續九天上升，從整周疫情來看，上周共新增18萬3745例，較前一周13萬9112例上升32.1%。但這兩天...

161例中重症、73死 30多歲癌症女染疫7天亡

國內今天新增161例中重症、73例死亡。其中一名30多歲女性本身癌症病史，曾接種三劑疫苗，出現新冠症狀後七天死亡；死因為...

室內口罩將解封 專家：視狀況戴口罩

室內口罩解封令因疫情升溫而暫緩宣布，但專家仍挺口罩解封說，民眾可自主視狀況戴口罩！長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如5日受訪時說，民眾在洗手間等高風險等區域，應自主戴上口罩。台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民則說，疫情可能還會延燒2、3個月，屆時才可放心調整口罩政策。

新冠確診降 重症仍滿床

農曆春節以來，新冠肺炎病例連續九天上升後，首見下降。昨新增二萬三三四九例本土個案，三九七例境外移入，和上周六相比，減幅百...

30多歲女接種3劑 呼吸喘、腎衰竭 發病11天後搶救不治

中央流行疫情指揮中心今公布新增79例確診死亡病例，其中一名特殊死亡個案，30多歲女性，曾接種3劑疫苗，1月底發病出現呼吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。